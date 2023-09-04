“مجموعة المصرية” تستهدف طرح مشروعات باستثمارات تصل 20 مليار جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 2:02:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال واثق وفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المصرية، إن الشركة تستعد لطرح عدة مشروعات عقارية جديدة خلال الفترة القادمة بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها وتنويع محفظة مشروعاتها.
وأضاف وفيق، أن خطة الشركة خلال العامين الحالى والمقبل تتضمن طرح مجموعة مشروعات عقارية فى غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.
وأوضح أنه تم التعاقد بالفعل على أراضى هذه المشروعات، وجار التجهيز لطرحها مع الاستعانة ببيوت خبرة فى جميع المجالات الهندسية لعرض منتج عقارى يراعى متطلبات واحتياجات العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تستعد لفتح باب الحجز بالمرحلة الثالثة من مشروع“إيزولا شيراتون” بمنطقة مصر الجديدة.
ويقع مشروع“إيزولا شيراتون” على مساحة 45 فدانا، وتبلغ النسبة البنائية للجزء السكنى بالمشروع 15%، و15% أخرى مخصصة للنشاط التجارى.
وقال إن الشركة افتتحت فرع مبيعاتها الجديد بشارع التسعين فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى إطار خطتها التوسعية والتى تتضمن الوصول لقاعدة عملاء أكبر تزامنًا مع طرح عدة مشروعات بمنطقة شرق القاهرة.
وأضاف أن هناك خطة للتوسع بالفروع، وستعلن الشركة قريبا عن افتتاح مقر مبيعات جديد بمدينة الشيخ زايد.
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