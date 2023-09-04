وأضاف وفيق، أن خطة الشركة خلال العامين الحالى والمقبل تتضمن طرح مجموعة مشروعات عقارية فى غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.

وأوضح أنه تم التعاقد بالفعل على أراضى هذه المشروعات، وجار التجهيز لطرحها مع الاستعانة ببيوت خبرة فى جميع المجالات الهندسية لعرض منتج عقارى يراعى متطلبات واحتياجات العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لفتح باب الحجز بالمرحلة الثالثة من مشروع“إيزولا شيراتون” بمنطقة مصر الجديدة.

ويقع مشروع“إيزولا شيراتون” على مساحة 45 فدانا، وتبلغ النسبة البنائية للجزء السكنى بالمشروع 15%، و15% أخرى مخصصة للنشاط التجارى.

وقال إن الشركة افتتحت فرع مبيعاتها الجديد بشارع التسعين فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى إطار خطتها التوسعية والتى تتضمن الوصول لقاعدة عملاء أكبر تزامنًا مع طرح عدة مشروعات بمنطقة شرق القاهرة.

وأضاف أن هناك خطة للتوسع بالفروع، وستعلن الشركة قريبا عن افتتاح مقر مبيعات جديد بمدينة الشيخ زايد.