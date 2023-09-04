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73 قانونا أقرها مجلس النواب الـ 19 منذ انعقاده

9/4/2023 10:19:26 AM
(MENAFN- Amman Net) مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التاسع عشر، استكمل المجلس مناقشة وإقرار 73 قانونا، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وقال الخلايلة، الاثنين، إنّ مجلس النواب ناقش خلال اجتماعاته وجلساته 2210 أسئلة، منها 2027 سؤالا جرى الإجابة عليها و183 لم يتم الإجابة عليها، فيما جرى سحب 24 سؤالا، ومناقشة 192 سؤالا آخر.

وأضاف أن مجلس النواب وجه 310 مذكرات نيابية للحكومة، تم الإجابة على 272 مذكرة منها، و38 لم يتم الإجابة عليها.

وأشار الخلايلة إلى أن أعضاء مجلس النواب استجوبوا 86 وزيرا، جرى الإجابة على 52 استجوابا، و34 لم يتم الرد عليها حتى نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة.

وطلب مجلس النواب في جميع دوراته حتى نهاية الدورة الاستثنائية جلستي مناقشة، كما قدم 15 قانونا، و3 اقتراحات برغبة.

وصدرت الأحد، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.

المملكة

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