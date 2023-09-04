73 قانونا أقرها مجلس النواب الـ 19 منذ انعقاده

73 قانونا أقرها مجلس النواب الـ 19 منذ انعقاده
التاريخ
9/4/2023 10:19:26 AM
(MENAFN- Amman Net) مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التاسع عشر، استكمل المجلس مناقشة وإقرار 73 قانونا، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
وقال الخلايلة، الاثنين، إنّ مجلس النواب ناقش خلال اجتماعاته وجلساته 2210 أسئلة، منها 2027 سؤالا جرى الإجابة عليها و183 لم يتم الإجابة عليها، فيما جرى سحب 24 سؤالا، ومناقشة 192 سؤالا آخر.
وأضاف أن مجلس النواب وجه 310 مذكرات نيابية للحكومة، تم الإجابة على 272 مذكرة منها، و38 لم يتم الإجابة عليها.
وأشار الخلايلة إلى أن أعضاء مجلس النواب استجوبوا 86 وزيرا، جرى الإجابة على 52 استجوابا، و34 لم يتم الرد عليها حتى نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة.
وطلب مجلس النواب في جميع دوراته حتى نهاية الدورة الاستثنائية جلستي مناقشة، كما قدم 15 قانونا، و3 اقتراحات برغبة.
وصدرت الأحد، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
المملكة
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