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تقرير للفينيق يكشف انتهاكات لحقوق عاملي التطبيقات الذكية بالأردن

9/4/2023 10:19:25 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ممارسات يتعرض لها العاملون على تطبيقات النقل الذكية في الأردن أثرت على أوضاعهم نتيجةً للثغرات التنظيمية والوتيرة السريعة لنمو اقتصاد المنصات في الأردن.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أقيمت الأحد لإطلاق التقريرالموسوم بتقرير "العمل العادل"، الذي أعد لأول مرة حول اقتصاد المنصات في الأردن. وبدعم من الوكالة الألمانية للتنمية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبتنسيق من جامعة أكسفورد ومعهد أكسفورد للانترنت ومعهد برلين للبحوث الاجتماعية،
وبينت نتائج الدراسة الممارسات التي تتعارض مع مبادىء العمل العادل واللائق، مثل مُطالبة العاملين بدفع عمولتهم قبل أن يحققوا أي دخل من عملِهم، واختلاف ساعات العمل والدخل فيما بينهم، وغياب سياسات أو آليات أساسية لضمان الحد الأدنى للأجور، ما ولّد ضغوطا مالية ونفسية لديهم.
وبينت نتائج الدراسة، التي قيّمت ثماني منصات مختلفة تعمل في الأردن، منها خمسة تطبيقات نقل ركاب، وثلاثة لتوصيل طعام، وجود مشكلة في دفع الأجور في الوقت المناسب، ما أثّر على صافي العائد للعاملين بسبب ساعات العمل الطويلة وزيادة التكاليف.
كما أبرز التقرير شعور العديد من العاملين في المنصات بعدم الأمان أثناء العمل نتيجة لعوامل مختلفة مثل السرقات والخوف والإساءة اللفظية والعنف الجسدي من قِبل بعض العملاء.
ولاحظ التقرير أن شروط العقود القانونية كانت معقدة وغير واضحة بالنسبة للعديد للعاملين على هذه التطبيقات، كما أن بعض هذه الوثائق أتيحت باللغة الإنجليزية فقط.
وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على طبيعة عمل العاملين والعاملات في هذا القطاع المتنامي من خلال خمسة معايير أساسية تم تطويرها كجزء من منهجية تشمل ثماني وثلاثين دولة. وتتمثل هذه المعايير بـ"الأجر العادل وشروط العمل العادلة وعقود العمل العادلة والإدارة العادلة للعاملين والتمثيل العادل لهم".
وأكد أن هذا التقييم يؤكد الحاجة الفورية إلى إجراء تحسينات في الأجور والأتعاب وشروط العمل والعقود والإدارة والتمثيل داخل هذه المنصات في الأردن لتصبح عادلة.
وأمِل أن يكون هذا التقرير مصدرا قيّما للعاملين وإدارات المنصات معاً في العمل المشترك لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع المتنامي.
الباحثة الرئيسية ومديرة مشروع العمل العادل في معهد أكسفورد للإنترنت في بريطانيا فوندا سبيلدا، قالت إن المشروع، الذي ينفذ في 38 دولة، وجد لتسليط الضوء على هذا القطاع الذي يتنامى بشكل كبير.
وأكدت سبيلدا ضرورة تطوير أطر تنظيمية تحمي العاملين في هذا القطاع، وشددت على الحاجة إلى أن تتعاون الشركات مع الحكومات والنقابات لتحقيق ذلك.
ودعت سبيلدا إلى إعطاء دور أكبر لممثلي العمال من أجل رسم ملامح العلاقة التعاقدية بين العمال والشركات.
وقال مدير مديرية تفتيش العمل المركزية في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن سوق العمل يتطور بشكل دائم، ولاحظ أن العاملين في هذا القطاع لا ينطبق عليهم تعريف العامل وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون العمل.
وبين أن العاملين في هذا القطاع يندرجون ضمن تصنيفين، إذ يمكن اعتبارهم إما مستثمرين يستخدمون مركباتهم في خدمات النقل أو متضمنين للمركبات.
وبيّن النجداوي أن طبيعة التشريعات الحالية لا تسمح لوزارة العمل بالتدخل؛ حيث أن العلاقة بين العاملين والشركات "لا تعتمد التبعية" وبالتالي لا ينطبق عليهم صفات العمال.
وفي مشاركته، قال مدير مديرية التوعية التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي حسام السعدي إن الضمان حاليا في مرحلة إطلاق برنامج "استدامة ++" الذي يشمل العديد من سائقي التكسي الأصفر، حيث يمكّنهم من الاشتراك بالضمان الاجتماعي وفق نظام مدعوم يتم تمويله عبر منح خارجية.
وثنّى السعدي على ما قاله النجداوي، من أن العاملين في هذا القطاع لا تنطبق عليهم القوانين الحالية، إلا أنه يمكنهم الاشتراك بأيٍّ من الأدوات التأمينية كأصحاب أعمال أو ضمن الاشتراك الاختياري.
وأكد السعدي ضرورة تطوير بعض السياسات لضمان حقوق هذه الفئة العمالية.
وعرض مدير مركز حقوق العمل "بيت العمال" في مشاركته حمادة أبو نجمة للمعايير الدولية للعمل التي تشمل هذا النوع من الأعمال.
وشدد أبو نجمة على إجراء تعديلات تشريعية وتطوير سياسات تتضمن حماية هؤلاء العاملين، وضرورة الإسراع في ذلك.
ولفت إلى أن منظمة العمل العربية تقوم حاليا بتطوير معيار (اتفاقية) لتنظيم هذا النوع من الأعمال بحيث يتم ضمان الحد الأدنى من معايير العمل العادل لهم.

MENAFN04092023000209011053ID1107004455

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