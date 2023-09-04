فنان جزائري دولي يعشق فلسطين ويرسمها

فنان جزائري دولي يعشق فلسطين ويرسمها
التاريخ
9/4/2023 10:19:23 AM
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قال الفنان الجزائري شمس الدين بالعربى أنه يتعرض لمضايقات كبيرة بسبب دعمه للشعب الفلسطيني. ويقول بالعربي أنه قام برسم عدد من اللوحات عن نضال الشعب الفلسطيني وتم بيعها في مواقع مهمة إلا أن اهتمامه بقضايا عربية جلبت له متاعب. مضيفا أنه رسم لوحة بعنوان( شيخ من نابلس) والتي تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تقديم ريعها مساعدة للشعب الفلسطيني، ثم قام برسم لوحة اخرى تم بيعها في المؤتمر الجهوي لنصرة القدس و قد رسمت لوحة اخرى عن القدس وريع جميع هذه اللوحات قدم للشعب الفلسطيني عن طريق منسق معين من طرف الحكومة الجزائرية
يقول الفنان الجزائري شمس الدين بالعربي "أعكف حاليا على تصوير فيلم عن مسيرتي الفنية وعن الدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية حيث سيقوم بإنتاج الفيلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما
لبنان والمرفأ
يقول شمس الدين بالعربى أنه قام أيضا بإنتاج عمل فني خاص بتفجير المرفأ. "بعت لوحتين من لوحاتي الفنية العالمية اللوحة الأولى هي لوحة حظيت بتفاعل كبير جداً في الأوساط الثقافية والاجتماعية اللبنانية وباهتمام عالمي تحمل عنوان ( شهداء مرفأ بيروت) تم بيعها لرجل أعمال أمريكي و قد رسمتها بمناسبة الذكري السنوية الثالثة تفجيرات بيروت ، هذه اللوحة تم رسمها بعد بحث عميق عن تفجيرات مرفأ بيروت على جمع صور كل الشهداء من الأطفال و باقي الضحايا من مختلف أصناف العمر ربنا يرحمهم جميعا ، حيث انني صدمت بتلك الحادثة و حبيت الشهداء لا يبقون رقم يذكر بل ذاكرة و صورة ، تلك اللوحة التي تحمل بورتريهات كل الشهدا رسمتها بجوارحي وبقية محفورة في قلبي و ذاكرتي و اعتبر هذه اللوحة واجب للتعبير عن تضامن و محبتي للشقيقة لبنان و لكل الأشقاء العرب.
السيرة الذاتية وهوليود
وحول سيرته الفنية يقول الفنان بالعربي "عملت في هوليوود كرسام ملصقات أو ما يسمى بوستر السينمائي و كنت أول عربي يعمل البوسترات الأفلام في هوليوود بطريقة تقليدية التي تعلمتها من الاشقاء المصريين و في هوليوود تأثر الامريكان بقصة مسيرتي الفنية و بداء المثقفين والفنانين يسألوني عن كيف وصلت الى هنا و أصبحت أشهر رسام افيش في امريكا و هنا اغتنمت الفرصة التعريف بالثقافة العربية الاسلامية و بالقضية الفلسطينية و الحمد لله أثرت على الكثير و الكثير من العقول هناك التي كانت لها صورة مشوهة عنا نحن العرب والمسلمين".أخبار ثقافة أضف تعليقكRadio Al-Balad
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