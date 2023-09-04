فنان جزائري دولي يعشق فلسطين ويرسمها

قال الفنان الجزائري شمس الدين بالعربى أنه يتعرض لمضايقات كبيرة بسبب دعمه للشعب الفلسطيني. ويقول بالعربي أنه قام برسم عدد من اللوحات عن نضال الشعب الفلسطيني وتم بيعها في مواقع مهمة إلا أن اهتمامه بقضايا عربية جلبت له متاعب. مضيفا أنه رسم لوحة بعنوان( شيخ من نابلس) والتي تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تقديم ريعها مساعدة للشعب الفلسطيني، ثم قام برسم لوحة اخرى تم بيعها في المؤتمر الجهوي لنصرة القدس و قد رسمت لوحة اخرى عن القدس وريع جميع هذه اللوحات قدم للشعب الفلسطيني عن طريق منسق معين من طرف الحكومة الجزائرية

يقول الفنان الجزائري شمس الدين بالعربي "أعكف حاليا على تصوير فيلم عن مسيرتي الفنية وعن الدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية حيث سيقوم بإنتاج الفيلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما

لبنان والمرفأ

يقول شمس الدين بالعربى أنه قام أيضا بإنتاج عمل فني خاص بتفجير المرفأ. "بعت لوحتين من لوحاتي الفنية العالمية اللوحة الأولى هي لوحة حظيت بتفاعل كبير جداً في الأوساط الثقافية والاجتماعية اللبنانية وباهتمام عالمي تحمل عنوان ( شهداء مرفأ بيروت) تم بيعها لرجل أعمال أمريكي و قد رسمتها بمناسبة الذكري السنوية الثالثة تفجيرات بيروت ، هذه اللوحة تم رسمها بعد بحث عميق عن تفجيرات مرفأ بيروت على جمع صور كل الشهداء من الأطفال و باقي الضحايا من مختلف أصناف العمر ربنا يرحمهم جميعا ، حيث انني صدمت بتلك الحادثة و حبيت الشهداء لا يبقون رقم يذكر بل ذاكرة و صورة ، تلك اللوحة التي تحمل بورتريهات كل الشهدا رسمتها بجوارحي وبقية محفورة في قلبي و ذاكرتي و اعتبر هذه اللوحة واجب للتعبير عن تضامن و محبتي للشقيقة لبنان و لكل الأشقاء العرب.

السيرة الذاتية وهوليود

وحول سيرته الفنية يقول الفنان بالعربي "عملت في هوليوود كرسام ملصقات أو ما يسمى بوستر السينمائي و كنت أول عربي يعمل البوسترات الأفلام في هوليوود بطريقة تقليدية التي تعلمتها من الاشقاء المصريين و في هوليوود تأثر الامريكان بقصة مسيرتي الفنية و بداء المثقفين والفنانين يسألوني عن كيف وصلت الى هنا و أصبحت أشهر رسام افيش في امريكا و هنا اغتنمت الفرصة التعريف بالثقافة العربية الاسلامية و بالقضية الفلسطينية و الحمد لله أثرت على الكثير و الكثير من العقول هناك التي كانت لها صورة مشوهة عنا نحن العرب والمسلمين".