ناجحون في التوجيهي يجددون اعتصامهم احتجاجا على تخفيض مقاعد الطب
التاريخ
9/4/2023 10:19:22 AM
(MENAFN- Amman Net) جدد عشرات الطلبة الناجحين بالثانوية العامة اليوم الاثنين اعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على تخفيض عدد مقاعد كليات الطب في الجامعات الرسمية.
وطالب الناجحون مجلس التعليم العالي بالتراجع عن قراره تخفيض عدد المقاعد إلى نحو 640 مقعدا بنسبة 70% عن السنوات السابقة.
وهتف الناجحون "يا وزير تعال طل.. العلامة فل الفل"، فيما رفعت يافطات كتب عليها "لا لظلم التوجيهي، رجعولنا مقاعدنا" و"اوفوا بعهودكم، التخفيض بنسبة 20%".
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