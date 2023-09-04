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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات غدا.. اعرف التفاصيل

9/4/2023 10:19:12 AM
(MENAFN- Youm7) تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.



وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساءاً بدلاً من الساعة 05:20 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءاً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .



كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءاً بدلاً من الساعة 06:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً .



ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة .



تعديل مواعيد بعض القطارات (1)



تعديل مواعيد بعض القطارات (2)












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