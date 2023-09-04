السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات غدا.. اعرف التفاصيل
التاريخ
9/4/2023 10:19:12 AM
(MENAFN- Youm7) تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساءاً بدلاً من الساعة 05:20 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءاً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءاً بدلاً من الساعة 06:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً .
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة .
تعديل مواعيد بعض القطارات (1)
تعديل مواعيد بعض القطارات (2)
MENAFN04092023000132011024ID1107004450
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