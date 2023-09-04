مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران من دول التشيك وإيطاليا وألمانيا
التاريخ
9/4/2023 10:19:11 AM
(MENAFN- Youm7) يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 12 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلتين داخليتين
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.
MENAFN04092023000132011024ID1107004449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.