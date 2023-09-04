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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران من دول التشيك وإيطاليا وألمانيا

9/4/2023 10:19:11 AM
(MENAFN- Youm7) يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 12 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.




وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلتين داخليتين




يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.







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