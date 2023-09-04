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الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية تابعة لعناصر الحوثي في مأرب

9/4/2023 10:19:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب، الأحد، ضبط خلية "إرهابية" تنتمى لعناصر الحوثي مرتبطة بما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لجماعة الحوثي.

وذكرت شرطة محافظة مأرب - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها، حيث تقوم الخلية بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة أخرى".

وأضاف البيان "أن زعيم الخلية الإرهابية زايد عبد الرب حسين خيران، اعترف أنه التحق بصفوف مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها، كما اعترف بأنه كان يعمل لدى ما يسمى (جهاز الأمن الوقائي) التابع لمليشيات الحوثي قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية، بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة".



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