الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية تابعة لعناصر الحوثي في مأرب
التاريخ
9/4/2023 10:19:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب، الأحد، ضبط خلية "إرهابية" تنتمى لعناصر الحوثي مرتبطة بما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لجماعة الحوثي.
وذكرت شرطة محافظة مأرب - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها، حيث تقوم الخلية بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة أخرى".
وأضاف البيان "أن زعيم الخلية الإرهابية زايد عبد الرب حسين خيران، اعترف أنه التحق بصفوف مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها، كما اعترف بأنه كان يعمل لدى ما يسمى (جهاز الأمن الوقائي) التابع لمليشيات الحوثي قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية، بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة".
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