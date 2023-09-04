Tuesday, 05 September 2023 03:16 GMT

الرئيس الجزائري يعين محمد لعقاب وزيرا جديدا للاتصال

9/4/2023 10:19:10 AM
(MENAFN- Youm7) عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، وزيرا جديدا ليتولى حقيبة الاتصال (الإعلام).



وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - "أنه عملا بأحكام الدستور الجزائري، وعقب استشارة رئيس الحكومة.. قام الرئيس الجزائري بتعيين لعقاب محمد وزيرا للاتصال".



كان الرئيس الجزائري قد أنهى مهام وزير الاتصال السابق محمد بوسليماني في يونيو الماضي وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.



ويعد وزير الاتصال الجديد من أبرز الأساتذة الجامعيين في الجزائر، كما يعد واحدا من المحللين السياسيين البارزين، حيث يمتلك في رصيده العديد من المقالات التحليلية والدراسات الأكاديمية، والكتب في مجال الإعلام والسياسة.



ومن أبرز مؤلفاته "الحصاد المدمر للربيع العربي: هل تصمد الجزائر في وجه التحديات" و "الإعلام الاسلامي المعاصر في الجزائر".









MENAFN04092023000132011024ID1107004446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث