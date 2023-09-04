وزير خارجية الكويت: مستعدون لمواجهة كافة التحديات الدولية

وقال الشيخ سالم الصباح - في حوار له على قناة "الرأي" الكويتية مساء الأحد "إن الكويت تتابع عن كثب تلك الصراعات".. موضحا أن طريقة تعامل الكويت في ظل ذلك الوضع الدولي يركز على ضرورة الالتفاف على البٌعد الخليجي ومتابعة ما يحدث دوليا بنظرة واحدة وبتضامن هام، مؤكدا على أهمية العمق العربي لما له من أهمية كبيرة خاصة مع دول المنطقة.

وأضاف قائلا "أن الكويت لها خط دبلوماسي واضح للجميع مبني على الحياد وضد أي أجندات ولا تتدخل في حروب وتسعى للسلم الدولي والإقليمي، كما أنها تحاول حل الصراعات بالطرق السلمية إنسانيا ودبلوماسيا".

وتابع الشيخ سالم الصباح أن الدبلوماسية الكويتية ترتكز على أربعة محاور وأهداف أساسية وهي ضمان أمن وسلامة الكويت والثاني ضمان الاستقرار في المنطقة والثالث حل مشاكلنا الحدودية مع جيرانا العراق وإيران، مؤكدا أن ذلك الملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في الكويت وهو يسير حاليا نحو الحل، والهدف الرابع هو تقوية علاقاتنا والتحالفات مع دول العالم.

وحول موضوع إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة "الشنجن".. أوضح وزير الخارجية أنه من المقرر خلال شهر سبتمبر الحالي منح المواطنين الكويتيين تأشيرة لدخول أوروبا طويلة الأمد ومتعددة الزيارات.

وبشأن قرار إعادة النظر في منح القروض التي يمنحها الصندوق الكويتي للتنمية لبعض الدول.. قال الشيخ سالم الصباح إن مراجعة تلك القروض يأتي حرصا على معرفة سبب منح الدول لتلك القروض وما هو الهدف سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو المردود منها وعلاقتنا مع تلك الدول، مشيرا إلى أن مسيرة عمل الصندوق الإنساني لن تتوقف.



