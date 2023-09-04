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رئيس الوزراء العراقي: القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك

9/4/2023 10:19:09 AM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزاءها العادل، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد شاخوان عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية."

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون"، مبينا أن "القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".

وشهدت كركوك، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.

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