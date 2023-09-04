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داخلية الكويت: اتخاذ إجراءات قانونية ضد حسابات إلكترونية مسيئة لجهاز الأمن

9/4/2023 10:19:09 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنها تقوم حاليًا برصد الأشخاص والحسابات الإلكترونية التي تقوم بخدش الحياء العام أو الإساءة اللفظية أو التعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وأوضحت "الداخلية الكويتية" - في بيان مساء الأحد- أنه تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وبيان مخالفتهم للقانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، إضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم.

وأفادت وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.

ودعت الوزارة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام وعدم مخالفة القانون، إذ إنه من يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



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