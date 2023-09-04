داخلية الكويت: اتخاذ إجراءات قانونية ضد حسابات إلكترونية مسيئة لجهاز الأمن
التاريخ
9/4/2023 10:19:09 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنها تقوم حاليًا برصد الأشخاص والحسابات الإلكترونية التي تقوم بخدش الحياء العام أو الإساءة اللفظية أو التعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وأوضحت "الداخلية الكويتية" - في بيان مساء الأحد- أنه تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وبيان مخالفتهم للقانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، إضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.
ودعت الوزارة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام وعدم مخالفة القانون، إذ إنه من يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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