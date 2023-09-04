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خطوات الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية

9/4/2023 10:19:08 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الخاصة بهم بالوحدات المحلية التابعين لها من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيا: المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.



ثالثا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

- استلام الصورة وتلقي الخدمة.



وتقدم بوابة خدمات المحليات الخدمة للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الحي، إلى جانب عدد آخر من الخدمات، منها طلب بيان صلاحية موقع، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء، وطلب بدل فاقد رخصة بناء، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة "كهرباء - مياه"، وطلب بدل تالف رخصة محل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة إشغال، وطلب استرداد إشغالات، وطلب تجديد رخصة إعلان، وتجديد رخصة مصعد.







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