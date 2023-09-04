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مركز المناخ: 10 مظاهر مناخية تبدأ الظهور مع انتهاء الصيف

9/4/2023 10:19:08 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مناخ هذا الشهر مختلف عن الصيف، مشيرًا إلى أن تداعيات ظاهرة النينو سوف تستمر بعض الوقت، مع توقع بداية خريفية مختلفة.

و‏‎أضاف فهيم أنه مع بداية الثلث الثاني من هذا الشهر سينتهي شهر مسرى، ويبدأ شهر توت في 11/ 9 ومعه تبدأ السنة الزراعية المصرية الجديدة.

‏‎أوضح أنه فى بداية الثلث الأخير من هذا الشهر في 23 /9 سيكون موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً وفلكياً وبداية فصل الخريف
وايذاناً بالتحول المناخي الثالث " صيف – خريف" وفيه ستبدأ 10 مظاهر مناخية في الظهور والتعمق وهى انخفاض مستوى اشعاعه الشمسى نهاراً، وانكسار حرارة ليله وزيادة فروق الحرارة بين نهاره وليله وكذلك التذبذبات الحرارية بين أيامه وزيادة رطوبة نهاره، وستظهر السحب شمالاً مع زيادة نقطة الندى وتكون الشبورة المائية بحري وزيادة سرعات الرياح وتتغير اتجاهاته و مناوشات الامطار في منتصف الشهر .

‏‎أوضح فهيم أنه هذه التغيرات زراعياً تعنى الكثير ففى خضم بداية موسم حصاد الكثير من المحاصيل " الأرز – الذرة – القطن - فول الصويا – الفول السوداني – عباد الشمس" ، وكذلك الفاكهة مثل التمور " أصناف رطبة ونصف جافة " وبداية جمع الزيتون والرمان والكمثرى والمانجو الأصناف المتأخرة والعنب الأصناف المتأخرة، ‎وبداية زراعة محاصيل هامة "البطاطس النيلي – البنجر العروة الأولى – الفاصوليا الخضراء والجافة
– البسلة المبكرة -
البصل السبعيني والمقور – الثوم – الخرشوف " بالإضافة إلى زراعة العروة الخريفية من الخضر في الحقل المكشوف وفي الصوب "الطماطم – الخيار – الفلفل"، ورعاية محاصيل أخرى مثل الفراولة والموالح.


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