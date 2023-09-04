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تعرف على طرق التغذية الصحية للدواجن فى 4 نقاط

9/4/2023 10:19:07 AM
(MENAFN- Youm7) تغذية الدواجن هي جانب حاسم في رعاية الدواجن وتحقيق أفضل أداء إنتاجي وصحي لها، حيث إن توفير تغذية متوازنة ومتنوعة للدواجن يسهم في تلبية احتياجاتها الغذائية وتعزيز نموها وتطورها بشكل صحي.



وشهدت تربية الدواجن تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث إن دورة التربية في عام 1990 كانت تستمر لمدة 49 يوما، ولكنها حاليا أصبحت 31 يوما فقط، إضافة إلى ارتفاع معدل التحويل الذي وصل إلى كل 1.5 كيلو جرام من العلف يعطي كيلو جرام من اللحم.



وهناك اختلاف طفيف في برنامج التغذية بين السلالات المحلية والجنبية، حيث أنه في السلالات المحلية تم زيادة نسبة البروتينات والفيتامينات، إضافة إلى ارتفاع مقاومتها للأمراض.



وتشمل مكونات النظام الغذائي الصحي للدواجن مجموعة متنوعة من المكونات الغذائية التي تلبي احتياجاتها الغذائية الأساسية، ومن بين هذه المكونات:



1- البروتينات: تعتبر البروتينات من أهم العناصر الغذائية للدواجن، حيث أنها ضرورية لبناء الأنسجة والعضلات والعظام ويجب أن توفر التغذية للدواجن ما بين 16 إلى 20٪ بروتين، وذلك حسب نوع الدواجن وعمر الطائر.



2- الكربوهيدرات: تعتبر الكربوهيدرات مصدر الطاقة الرئيسي للدواجن، كما أنها تساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى ويجب أن توفر التغذية للدواجن ما بين 55 إلى 60٪ كربوهيدرات، وذلك حسب نوع الدواجن وعمر الطائر.



3- الدهون: تعتبر الدهون مصدرًا مهمًا للطاقة والفيتامينات والمعادن ويجب أن توفر التغذية للدواجن ما بين 3 إلى 5٪ دهون، وذلك حسب نوع الدواجن وعمر الطائر.



4- الفيتامينات والمعادن: تحتاج الدواجن إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن لنموها وإنتاجها ويجب أن توفر التغذية للدواجن جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطائر، وذلك حسب نوع الدواجن وعمر الطائر.









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