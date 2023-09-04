وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي الأحد، بين ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال الاتصال، بحث الرئيسان الجهود المبذولة لتعزيز أمن صادرات الحبوب الأوكرانية، واتفقا على زيادة التعاون في هذا الصدد.

كما رحب الطرفان بالمناقشات الدبلوماسية التي عقدت في كوبنهاجن، ثم في جدة مع عدد كبير من الدول، وأكدا التزامهما بتكثيف هذه الجهود مع جميع الشركاء لدعم مبادرة السلام الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، قال فولوديمير زيلينسكي - عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" - "أجريت محادثة هامة مع ماكرون وقدمت الشكر لفرنسا على دعمها، بما في ذلك المساعدات العسكرية الحاسمة، كما ناقشنا الحزم القادمة".

وأضاف الرئيس الأوكراني "اتفقنا على مشاركة فرنسا والشركات الفرنسية في منتدى الصناعات الدفاعية القادم في أوكرانيا".. وتابع "كما ناقشنا سبل ضمان عمل ممر الحبوب وتعزيز أمن منطقة أوديسا، واتفقنا أيضًا على بدء محادثات بشأن الضمانات الأمنية الثنائية بعد إعلان مجموعة السبعة ذي الصلة".

واختتم زيلينسكي قائلا "شكرت فرنسا على أخذ زمام المبادرة في تنفيذ صيغة السلام، لقد ناقشنا قمة السلام العالمية، التي تحتاج إلى إشراك عدد كبير من البلدان، وخاصة تلك التي تقع خارج أوروبا".



