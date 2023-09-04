وبحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية، ناقش المسئولان أيضا التدابير اللازمة لضمان مزيد من الموائمة بين تشريعات البلدين الدول، وتنفيذ 28 برنامجًا اتحاديًا للاندماج.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجمعية البرلمانية لبيلاروسيا وروسيا اليوم الاثنين، لمناقشة قضايا وضع معايير اجتماعية مشتركة ومشروع ميزانية الدولة الاتحادية للعام المقبل.



