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مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي يناقشان تنسيق القوانين بين البلدين

9/4/2023 10:19:06 AM
(MENAFN- Youm7) ناقش نواب مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي، الأحد، قضايا التعاون البرلماني داخل دولة الاتحاد الروسي وبيلاروسيا خلال اجتماع عمل بين رئيسي مجلسي البرلمان في البلدين، حسبما أفاد فياتشيسلاف فولودين من مجلس الدوما الروسي وفلاديمير أندريشينكو من مجلس النواب البيلاروسي.

وبحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية، ناقش المسئولان أيضا التدابير اللازمة لضمان مزيد من الموائمة بين تشريعات البلدين الدول، وتنفيذ 28 برنامجًا اتحاديًا للاندماج.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجمعية البرلمانية لبيلاروسيا وروسيا اليوم الاثنين، لمناقشة قضايا وضع معايير اجتماعية مشتركة ومشروع ميزانية الدولة الاتحادية للعام المقبل.



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