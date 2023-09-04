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الخارجية الأمريكية تهنئ سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

9/4/2023 10:19:06 AM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن جمهورية سان مارينو تعد مثالا دائما للحكم الذاتي والاستقلال للأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم.


وأضاف بلينكن في بيان صحفي وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بخالص تمنياتي الحارة لشعب وحكومة سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لها".


وأوضح أن الاحتفال باليوم الوطني لسان مارينو يأتي معه تأسيس أقدم جمهورية موجودة في العالم.


وأشار وزير خارجية أمريكا إلى أنه "على مر القرون، كانت جمهورية سان مارينو بمثابة مثال دائم للحكم الذاتي والاستقلال للأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم".


وأشاد بلينكن بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسان مارينو التي تحددها القيم والمبادئ المشتركة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع سان مارينو بشأن التجارة الدولية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.


وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن"الولايات المتحدة فخورة باعتبار سان مارينو صديقا وشريكا، وتتمنى لشعب سامارينوس عيدا سعيدا لسان مارينو وسنة ناجحة في المستقبل " .


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