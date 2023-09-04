وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل: "أشعر بخيبة أمل... لكنني سأتمكن من رؤيته"..

في السياق ذاته قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات سابقة، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.

وأضاف شولتس أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.



