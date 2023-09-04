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جو بايدن: أشعر بخيبة أمل لغياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة الـ20

9/4/2023 10:19:06 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينج قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته".

وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل: "أشعر بخيبة أمل... لكنني سأتمكن من رؤيته"..

في السياق ذاته قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات سابقة، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.

وأضاف شولتس أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.



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