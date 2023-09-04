وقالت وزارة الداخليّة إنّ أكثر من 2800 شخص أجلوا من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبليّة.

وتسبّب هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباحا، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها حوالى 140 كلم/ساعة. ويُرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين الساعة 17,00 (09,00 ت غ).

وأُلغيت أكثر من 200 رحلة طيران داخليّة وأغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.

وقالت الرئيسة تساي إينغ-وين "إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات".

وأشار نائب مدير المكتب فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ "قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ السبت"، داعيا السكّان إلى "البقاء على أهبة الاستعداد".

وقد توقّع أن يُشكّل هايكوي "تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.

لكنّه يُرتقب أن يكون أقلّ شدّة من إعصار ساولا الذي أثار حال تأهّب قصوى في هونغ كونغ وجنوب الصين قبل تراجعه إلى مستوى عاصفة استوائيّة السبت.



