تايوان تجلى نحو ثلاثة آلاف شخص مع وصول إعصار هايكوي إلى اليابسة
التاريخ
9/4/2023 10:19:05 AM
(MENAFN- Youm7) أُجلي نحو ثلاثة آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة في شرق تايوان مع وصول إعصار هايكوي إلى اليابسة.
وقالت وزارة الداخليّة إنّ أكثر من 2800 شخص أجلوا من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبليّة.
وتسبّب هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباحا، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها حوالى 140 كلم/ساعة. ويُرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين الساعة 17,00 (09,00 ت غ).
وأُلغيت أكثر من 200 رحلة طيران داخليّة وأغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.
وقالت الرئيسة تساي إينغ-وين "إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات".
وأشار نائب مدير المكتب فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ "قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ السبت"، داعيا السكّان إلى "البقاء على أهبة الاستعداد".
وقد توقّع أن يُشكّل هايكوي "تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.
لكنّه يُرتقب أن يكون أقلّ شدّة من إعصار ساولا الذي أثار حال تأهّب قصوى في هونغ كونغ وجنوب الصين قبل تراجعه إلى مستوى عاصفة استوائيّة السبت.
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