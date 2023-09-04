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نور الشربينى تستعيد عرش التصنيف العالمى للاسكواش.. اليوم

9/4/2023 10:19:04 AM
(MENAFN- Youm7) تعود البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج إلى قمة التصنيف العالمي للسيدات للاسكواش ، اليوم الاثنين، وذلك بعد 14 أسبوعا من سيطرة نوران جوهر على عرش التصنيف العالمي.



وتأتي عودة نور الشربيني إلى القمة بعد تتويجها ببطولة باريس للاسكواش، التى استضافتها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5.



واستعادت نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بهذا الفوز بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.



بينما على الجانب الآخر يواصل علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف بعد تتويجه ببطولة باريس أيضاً عقب تغلبه في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالمياً، البيروفي دييجو إلياس.







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