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أوسوريو يطلب من معاونيه بالزمالك تجهيز تقرير شامل عن بطل جيبوتى

9/4/2023 10:19:03 AM
(MENAFN- Youm7) طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من جهازه المعاون، تقريراً شاملاً ومفصلاً عن فريق أرتا سولار الجيبوتى، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق، رغبة منه فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جيبوتى تساعد الأبيض فى دخول مباراة الإياب فى القاهرة بأريحية، دون ضغوط ومن ثم التأهل للدور
المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتتوجه بعثة نادى الزمالك إلى تنزانيا فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، فى ذهاب دور
الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر
لها السادس عشر من ذات الشهر.



وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وبطل جيبوتي في تنزانيا يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن يسافر الفريق الأبيض إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض اللقاء، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.



فى سياق مختلف، شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق على لاعبيه بضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني، بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة، من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.







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