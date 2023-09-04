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طرح البرومو الرسمى لفيلم Ferrari.. يمتاز بصوت المُحركات فقط

9/4/2023 10:19:03 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم Ferrar البرومو الرسمي للعمل، والذى تصل مدته إلى دقيقة ونصف فقط، راعي فيها القائمون على العمل أن يكون البرومو بالكامل عبارة عن صوت المحركات، ولا يسمع فيه مشاهديه إلا صوتها باستثناء جملة وحيدة على لسان بطل العمل يقولها في نهاية البرومو وهي "إذا كنت تريد الحصول على إحدي سياراتي يجب أن تفوز".

الفيلم من المقرر له أن يعرض نهاية العام بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وتدور قصته حول تاريخ فيراري التي تعد من أهم شركات السيارات حول العالم التي تتميز بأناقتها وكونها من ضمن الأفضل.

الفيلم يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم مثل الممثلة الإسبانية الشهيرة بينلوبي كروز التى تعود من خلاله لهوليود بعد فترة من الغياب، إلى جانب بطل العمل الممثل ادم درايفر والذى يجسد دور البطل، مثلما يظهر فى البرومو الذى ظهر فيه بلوك مغاير تمامًا لما اعتاده جمهوره حتى يكون مناسباً لأداء الشخصية.


ادم درايفر

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