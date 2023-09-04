فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويعرض حاليًا في السينمات إلى جانب "البطة الصفرا" أفلام مرعى البريمو بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وإخراج سعيد حامد، و"بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى،

كما يعرض أفلام "تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وإخراج سارة وفيق، وفيلم "مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، هذا بالإضافة إلى استقبال دور العرض 3 أفلام جديدة اليوم الأربعاء وهما "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد وإخراج كريم العدل، و"وش في وش" بطولة محمد ممدود وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى