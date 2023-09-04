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60 مليون دولار إيرادات فيلم Gran Turismo عالميا فى 9 أيام

9/4/2023 10:19:02 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم Gran Turismo إلى 60 مليونًا و708 آلاف دولار منذ طرحه يوم 25 أغسطس الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و14دقيقة.

وانقسمت إيرادات بين 23 مليونًا و670 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و37 مليونًا و38 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يلعب ديفيد هاربور دور البطولة في الفيلم المستوحى من لعبة الفيديو "Gran Turismo"
المُلحقة بشركة Sony و PlayStation Productions، والتى سيخرجها نيل بلومكامب، صانع الأفلام الذى يقف وراء نجاحات الخيال العلمى مثل "District 9" و"Elysium"و"Chappie"، حسبما ورد فى موقع "variety".

فيلم Gran Turismo من بطولة كل من ديفيد هاربور، أورلاندو بلوم، ارشي ماديكوي، تاكيهيرو هيرا، دارين بارنت، جيري هورنر، دجيمون هونسو، جوشا سترادوفسكي، دانييل بويج، مايف كورتير ليلي.


"Gran Turismo"هى سلسلة ألعاب فيديو سباقات يعود تاريخها إلى عام 1997، تم إطلاق أحدث إصدار،
"Gran Turismo 7" فى مارس 2022، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من سلسلة" TurismoGran "حول العالم.

يدور فيلم
ran Tursimo
استنادًا إلى قصة حقيقية، حيث يدور العمل حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo
المراهق الذى فاز بمهاراته فى الألعاب بسلسلة من مسابقات إحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

وكتب جيسون هول، وزاك بايلان السيناريو، مع إنتاج أسد قيزلباش من PlayStationProduction وكارتر سوان ودوغ بلغراد ودانا برونيتى، يُعد Kazunori Yamauchi و Hall، مبتكر لعبة الفيديو Gran Turismo، منتجًا تنفيذيا.


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