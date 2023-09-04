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لو عندك إنترفيو شغل.. اعرفى المكياج المناسب لترك انطباع الأول جيد

9/4/2023 10:19:00 AM
(MENAFN- Youm7) قد تذهب الفتاة لعمل مقابلة وظيفة ، وعليها أن تحسن من المظهر العام لها، حتى تشعر الفتاة بأنها واثقة من نفسها، ويجب وضع مكياج يناسب إجراء المقابلة الرسمية للعمل، ولتترك انطباعًا أوليًا جيدًا واحترافيًا، ويوجد بعض الأمور التي يجب أن تقوم بها عند وضع المكياج حتى لا تشتت انتباهها أثناء المحادثة، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "indeed".

ما المكياج الاحترافى للمقابلة

المكياج الاحترافى، يجب أن يكون دقيقًا لتعزيز مميزات الوجه دون دمج عناصر مشتتة للانتباه، ولهذا يجب أن يكون المكياج يبدو طبيعى بشكل احترافى.


مكياج مقابلة العمل

نصائح لمكياج إنترفيو الشغل

الترطيب

من المعروف أن أفضل مكياج احترافى الذى يكون على بشرة صحية ورطبة، ويجب قبل أيام من المقابلة أن يتم ترطيب الوجه في المساء، كروتين ليلى، مع الحرص على أن يتم استخدام مرطب جيد، يساعد البشرة أن تبدو أكثر إشراقا وثباتا، ويجب ترطيب الجفون وتحت العين، لمعالجة أي تغيير يحدث حتى لا تبدو البشرة متعبة.

الالتزام بالألوان المحايدة

الألوان المحايدة تعتبر الشكل المثالى للمقابلة، لأنها تكمل أي لون بشرة، مع تعزيز مميزات الوجه، يمكن إضافة اللون الوردى واللون البنى والكريمى، ما يجعل البشرة نضرة دون لفت الانتباه بأن الفتاة تضع مساحيق التجميل، والألوان المحايدة تتناسق بشكل رائع من الملابس للظهور بمظهر عملى ومحل للثقة، مع التأكد من أن ظلال العيون وأحمر الخدود تناسب درجة البشرة، لمظهر أكثر طبيعية.

لا تنسى البرايمر

يجب وضع برايمر خفيف قبل تطبيق المكياج، والبرايمر قادر على الحفاظ على ظلال العيون من التلطخ وكريم الأساس أو أحمر الخدود من التقشر، ويوحد لون البشرة ويعطى المكياج سطح ناعم، ما يساعد على وضع المكياج بشكل متساوى بشكل طبيعى، ويقلل من ظهور المسام.


مكياج مقابلة العمل

اللون صحيح

على الفتاة قبل أن تضع الكونسيلر على العيوب والبقع الداكنة على البشرة، ويمكن أن تستخدم مصحح الألوان، لأن المكياج الجيد قادر على جعل البشرة مشرقة، ويمكن إضافة اللون الأرجوانى أو الأحمر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء، باستخدام كمية صغيرة عن طريق أسفنجة التجميل أو فرشاة المكياج الناعمة.

كريم أساس خفيف

على الفتاة أن تستخدم كريم أساس خفيف، ويمتزج على البشرة بشكل طبيعى قبل عمل المقابلة، لأن وضع كريم أساس ثقيل سيجعل البشرة تتعرق، مع ترك خطوط على البشرة، مما يزيد من الشعور بالتوتر أثناء المقابلة، ولكن كمية صغيرة من كريم الأساس السائل أو البودرة أو الكريمي يمكن أن توحد
شكل البشرة وتعطى دعما للبشرة طبيعيا.

محدد العيون الخفيف

إن إضافة لمسة خفيفة من محدد العيون قادرة على إبراز شكل العين، مما يعطى الفتاة إنطباع إنها أكثر انشغالا بالمقابلة، ويمكن وضع قلم تحديد العيون ذو اللون البنى الفاتح لعمل شكل خفيف وطبيعى للعين، ويفضل استخدام اللون البنى بدلا من اللون الأسود، مع التركيز على الجفن العلوى بوضع كمية صغيرة من محدد العيون.

تجنب الشفاه الداكنة

يمكن وضع مرطب شفاه أو ملمع الشفاه باللون الفاتح أو أحمر الشفاه الذى يعطى المزيد من الثقة مع تجنب اللون الداكن، حتى يتم ترك إنطباع احترافى أثناء المقابلة.


مكياج مقابلة العمل

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