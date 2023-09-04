لو عندك إنترفيو شغل.. اعرفى المكياج المناسب لترك انطباع الأول جيد
التاريخ
9/4/2023 10:19:00 AM
(MENAFN- Youm7) قد تذهب الفتاة لعمل مقابلة وظيفة ، وعليها أن تحسن من المظهر العام لها، حتى تشعر الفتاة بأنها واثقة من نفسها، ويجب وضع مكياج يناسب إجراء المقابلة الرسمية للعمل، ولتترك انطباعًا أوليًا جيدًا واحترافيًا، ويوجد بعض الأمور التي يجب أن تقوم بها عند وضع المكياج حتى لا تشتت انتباهها أثناء المحادثة، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "indeed". ما المكياج الاحترافى للمقابلة
المكياج الاحترافى، يجب أن يكون دقيقًا لتعزيز مميزات الوجه دون دمج عناصر مشتتة للانتباه، ولهذا يجب أن يكون المكياج يبدو طبيعى بشكل احترافى.
نصائح لمكياج إنترفيو الشغل
مكياج مقابلة العمل
الترطيب
من المعروف أن أفضل مكياج احترافى الذى يكون على بشرة صحية ورطبة، ويجب قبل أيام من المقابلة أن يتم ترطيب الوجه في المساء، كروتين ليلى، مع الحرص على أن يتم استخدام مرطب جيد، يساعد البشرة أن تبدو أكثر إشراقا وثباتا، ويجب ترطيب الجفون وتحت العين، لمعالجة أي تغيير يحدث حتى لا تبدو البشرة متعبة. الالتزام بالألوان المحايدة
الألوان المحايدة تعتبر الشكل المثالى للمقابلة، لأنها تكمل أي لون بشرة، مع تعزيز مميزات الوجه، يمكن إضافة اللون الوردى واللون البنى والكريمى، ما يجعل البشرة نضرة دون لفت الانتباه بأن الفتاة تضع مساحيق التجميل، والألوان المحايدة تتناسق بشكل رائع من الملابس للظهور بمظهر عملى ومحل للثقة، مع التأكد من أن ظلال العيون وأحمر الخدود تناسب درجة البشرة، لمظهر أكثر طبيعية. لا تنسى البرايمر
يجب وضع برايمر خفيف قبل تطبيق المكياج، والبرايمر قادر على الحفاظ على ظلال العيون من التلطخ وكريم الأساس أو أحمر الخدود من التقشر، ويوحد لون البشرة ويعطى المكياج سطح ناعم، ما يساعد على وضع المكياج بشكل متساوى بشكل طبيعى، ويقلل من ظهور المسام.
اللون صحيح
مكياج مقابلة العمل
على الفتاة قبل أن تضع الكونسيلر على العيوب والبقع الداكنة على البشرة، ويمكن أن تستخدم مصحح الألوان، لأن المكياج الجيد قادر على جعل البشرة مشرقة، ويمكن إضافة اللون الأرجوانى أو الأحمر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء، باستخدام كمية صغيرة عن طريق أسفنجة التجميل أو فرشاة المكياج الناعمة. كريم أساس خفيف
على الفتاة أن تستخدم كريم أساس خفيف، ويمتزج على البشرة بشكل طبيعى قبل عمل المقابلة، لأن وضع كريم أساس ثقيل سيجعل البشرة تتعرق، مع ترك خطوط على البشرة، مما يزيد من الشعور بالتوتر أثناء المقابلة، ولكن كمية صغيرة من كريم الأساس السائل أو البودرة أو الكريمي يمكن أن توحد محدد العيون الخفيف
شكل البشرة وتعطى دعما للبشرة طبيعيا.
إن إضافة لمسة خفيفة من محدد العيون قادرة على إبراز شكل العين، مما يعطى الفتاة إنطباع إنها أكثر انشغالا بالمقابلة، ويمكن وضع قلم تحديد العيون ذو اللون البنى الفاتح لعمل شكل خفيف وطبيعى للعين، ويفضل استخدام اللون البنى بدلا من اللون الأسود، مع التركيز على الجفن العلوى بوضع كمية صغيرة من محدد العيون. تجنب الشفاه الداكنة
يمكن وضع مرطب شفاه أو ملمع الشفاه باللون الفاتح أو أحمر الشفاه الذى يعطى المزيد من الثقة مع تجنب اللون الداكن، حتى يتم ترك إنطباع احترافى أثناء المقابلة.
مكياج مقابلة العمل
MENAFN04092023000132011024ID1107004422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.