



مولود

برج الأسد

شخصية جريئة لديه القدرة على التحكم في ردود أفعاله وردود أفعال من حوله، قيادي يعرف جيدًا كيف يتحكم في الفريق، يصعب تراجعه عن قرارته.

مواليد برج الأسد، حاد في عمله لا يتهاون فيه، كما أنه إنسان عاطفي حساس جدًا رقيق المشاعر كريم في عطائه يحب الحبيب ويخلص له بشدة.





ومن مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









يجب أن تحضر نفسك جيدا لأى أزمات مادية قد تفاجئك، وأن تكون على أتم استعداد لأى أزمة مادية حتى تتخطى أى مشكلة. لذلك عليك بالادخار





الحب سيكون من أهم العوامل التى بإمكانها أن تخرجك من المشاكل التى تحيا بها، لذلك حاولوا أن تدافعوا عن حبكم وتحرصوا على استمراره لأنه طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكم .





الاهتمام بالصحة ومتابعة تعليمات الطبيب أمر هام لكل الناس وليس مقتصرا على أحدًا، من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة لذلك لا داعى للقلق وكل ما عليكم الاهتمام بالنصائح الطبية.

بعض المشاكل المادية ستؤثر عليهم سلبا لكن مع الوقت ستكون الأمور على مايرام، والحب وحده سيكون عامل الدفع إلى الأمام فلا داعى للقلق













مولود

برج الحوت

يشغل عقله ليل نهار يتميز بالذكاء والمعرفة الشديدة، يعرف كيف يتسلل للأخرين بمنتهى البساطة والتلقائية، محب لغيره صادق في مشاعره وأقواله، إنسان مثقف يعشق القراءة.





مولود برج الحوت إنسان حساس، يكره الوحدة وأن يكون بمفرده على الرغم أنه يتمتع بالخيال الواسع الذى يأخذه بعيدًا عن تلك الصفتين، محب لأسرته ويسعى دائمًا لإسعادها.

ومن مشاهيره الفنانة سناء يونس، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.





تشعر بالكثير من التوتر فى محيط العمل هذه الأيام، وقد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة عليك أن تضع خطة جيدة للأيام القادمة وترتب أولوياتك، ولا تقلق فهذه الفترة لن تدوم طويلًا.

التوتر فى العمل يؤثر بشكل سلبى على علاقتك بالشريك، من الممكن أن يؤدى ذلك إلى خلافات مفاجئة حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك المرحلة بسلام ولا تتخذ أى قرارات مصيرية.

يبدو أن تحتاج إلى عمل فحوصات طبية فتغيير الجو هذه الأيام قد يصيبك بوعكة صحية مفاجئة انتبه جيدًا إلى صحتك ولا تتردد فى الذهاب إلى الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب.

لديك طاقة كبيرة اليوم حاول أن تستغلها فى ترتيب أهدافك للفترة القادمة. يبدو أنك تحتاج إلى خطة بديلة حتى تستطيع الوصول إلى النجاحات المطلوبة حاول التركيز جيدًا حتى تمر تلك الفترة بسلام.





يتميز مولود

برج الثور

بالصبر والقوة الشديدة على الرغم أنه يمتلك قلب رقيق ممتلئ بالأحاسيس والمشاعر الطيبة، ومن أهم مميزاته عدم اليأس بسهولة. ويبدأ من 20 إبريل وينتهى في 20 مايو





مولود برج الثور، يعطى كل شيء حقه دقيق في عمله ولا يتهاون فيه أبدًا، محب لأسرته يتفانى في إسعادها حتى لو كان ذلك على حساب قلبه وحياته ومشاعره الرقيقة.

ومن مشاهير برج الثور المطربة أصاله وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى





قبل التسرع فى إنجاز المهام الخاصة بك عليك أن تأخذ بعض الوقت لتمضغ تجاربك السابقة وتقيم ما فعلته فى الماضى وما يمكنك تغييره فى المستقبل.





فى خضم محاولاتك لإثبات حبك لشريك حياتك بالأفعال لا الأقوال لا تنس أهمية الكلمات الطيبة والرومانسية لشريك حياتك، يجب أن تعبر لحبيبك من وقتٍ لآخر عما يعنيه بالنسبة لك فهذا يشكل فارقًا كبيرًا فى مسار العلاقة..

المشاعر الإيجابية لديك ستساعدك على التمتع بصحة بدنية ممتازة، بمعنى أن السعادة النابعة عن عقلك تساعدك على التمتع بصحة جيدة ومعاناتك مع مشاكل الظهر المستمرة يمكن أن تنتهى قريبًا فحاول أن تمارس التمارين الرياضية وتحافظ على لياقتك.





هذا اليوم يمكن أن يكون حاسمًا وكبيرًا بالنسبة لك وستتكون لديك رؤية جديدة للغاية، وقد تتأثر وجهة نظرك من قبل شخص آخر قد يكون غريبًا تمامًا عنك ولكنه فى النهاية سيساعدك على أن تتعلم وتفهم الكثير عن نفسك .





مولود

برج الجدى

يتميز بالانضباط في كافة أموره، كما أنه يلتزم بالقواعد والقوانين، وتعد شخصيته واضحة في التعامل مع الأخرين، نشيط جدًا طيب يكره الكسل ينجز عمله بمنتهى الجدية .

مولود برج الجدى هادئ يتميز، لديه حكمة في التصرف مع الأخرين، مفكر ومثقف يجيد التصرف في المواقف الصعبة، محب لغيره وخاصة أسرته.

ومن مشاهير برج الجدى ليلى علوى ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





بعد سلسلة من الأخبار السعيدة التى اجتاحت حياة أبناء هذا البرج، للأسف سيحمل اليوم بعضًا من الحظ القليل على مستوى الحياة العملية، فستواجهك مشكلة بسيطة مع أحد الزملاء فى عملك لذلك حافظ على هدوئك وحاول أن تكون مسيطر على انفعالاتك حتى لا تتضاعف الأزمة.





خلال الفترة الأخيرة أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ومنها العلاقة العاطفية، حاول أن تستدرك هذا الأمر قبل فوات الأوان خاصة علاقتك بمن تحب قبل أن تخسره لأن صبره أوشك على النفاد.

تحتاج إلى إجراء تغييرات شاملة فى نمط حياتك وعاداتك الغذائية لتتمتع بصحة أفضل، حاول أن تخرج للتمشية صباحًا ومساءًا وتحصل على بعض الهواء النقى سيعزز هذا الدورة الدموية فى جسمك ويقلل فرص إصابتك بالسكتات الدماغية.

جدول أعمالك مزدحم للغاية خلال الأيام الماضية وحان الوقت لتنظمه لتشعر بالراحة نسيبًا بغض النظر عما يحتاجه هذا من وقت للقضاء على الفوضى والسيطرة على كل الأمور.





ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، وفي إطار هذا السياق يقدم ‌‌‏ "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي ‌‏والمهني والعاطفي.









ومن مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة العالمية الراحلة مارلين مونرو، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











مولود برج الميزان يتمتع بشخصية جذابة تجذب من حوله له، ويتمتع بمشاعر رومانسية شديدة ومرهفة، ويقدر المبادئ في الحياة وله نهج يسير عليه ولا يخالفه.





ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن تحصل على الفرصة التي تجدها أمامك في الأفق، وكن حريص أن تستفيد منها، ولا تؤجل عملك مهما كانت التحديات، ولا تلتفت لأى شخص يتحدث عنك بطريقة غير لائقة.

لا تجعل أي شخص مهما كان يتدخل في الخلاف بينك وبين شريك الحياة، وكن قادر على تحديد الأولويات في حياتك، مع عدم الإنشغال عنه طوال الوقت بسبب العمل.

حاول أن تمارس رياضة اليوجا لتكون قادر على الحصول على الهدوء الذى تحتاجه، مع تناول الطعام قليل السعرات الحرارية، لتقليل من وزنك الذى أكتسبته مؤخراً.

قابل كل مدة الأصدقاء القدامى، لتستمد منهم الطاقة الإيجابية والبهجة، مع البدء في مشروع أحلامك لتحقق المجاح الذى تريده على أرض الواقع دون لحظة تردد.





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء حاد، وقادر على أن يسيطر على إنفعالاته بسهولة، ويمكن أن يواجه أي تحديات بكل شجاعة ويجد لها الحلول.



مولود برج العقرب يتمتع بغموض وجاذبية كبيرة، ولديه حس مرهف وحساس، ويستطيع أن يحفظ الأسرار، ويمتلك عزيمة عالية على وضع خطة ويسير وفقاً لها بكل عبقرية.





ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

لديك قدرة عالية على ملاحظة التفاصيل الدقيقة مما يجعل عملك مكتمل بشكل لا يصدق، وعندك حس المسؤلية الكبيرة، لتحمل كل التحديات، مع تحقيق النجاح الذى تريده بسهولة شديدة.





أحتوى شريك الحياة، مع التحدث معه بكل ما تفكر به، ستجده يدعمك بعقله الراجح، وخطط لعمل رحلة قصيرة، للذهاب لمكان جديد لتجديد الروابط العاطفية وتكوين ذكريات سعيدة.





مارس التمارين الرياضية المفضلة كل يوم، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة مع التقليل من الكافيين الذى تتناوله خلال اليوم.





تحدث خلال الأجتماع بكل أفكارك بوضوح، ليكتشف من حولك أنك شخص عبقرى لديه مقترحات كبيرة، غير تقليدية، لتطوير العمل بشكل رائع، وليتعلم زملائك من خبراتك الكثيرة.





مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في تعامله مع الناس التي حوله، وجاهز لمد يد المساعدة في أي وقت، ولديه القدرة على التأقلم على جميع الظروف من حوله.



مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور التي أمامه، ويفكر بشكل عقلانى ومنطق في المعطيات التي لديه، وذكى بدرجة كبيرة ويعشق الأختراعات الجديدة.







ومن مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

أنت قادر على إنجاز الأعمال التي لديك، بشكل جيد، مع تطوير من قدراتك ومهاراتك طوال الوقت، مع أخذ قرارت سريعة لتكون لديك الثقة في مواجهة كل تغير بكل ذكاء.





حاول أن تثق بمشاعرك بشكل أفضل، وتتحدث مع شريك الحياة المستقبلى بكل هدوء، عن كل ما تحلم به، ليكون معك ويساعدك على تحقيق كل ما تريده لتعيش بسعادة دائمة معه.





حاول أن تتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع ممارسة التمارين الرياضية كل صباح للشعور بمزيد من الثقة والنشاط والحيوية.





بداخلك بعض المهارات الفنية التي تكون قادر على إستخدامها في الكثير من الأحيان، ولأن لديك حس مرهف تفهم الأشخاص من حولك وتعرف الشخص الذى تكون قادر على الثقة به.





مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب الضحك والدعابة، ويملك ثقة كبيرة بنفسه، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت العقبات من حوله.

مولود برج القوس يتمتع بأن له قلب كبير ولديه شغف بالترتيب والنظام، ولا يتقبل الرأي الآخر ما دام يخالف رأيه، وعنيد لأٌقصى درجة بشكل كبير.





ومن مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن ترشد من نفقاتك الفترة الحالية، مع الأستثمار في بعض المدخرات التي لديك، ولا تسرف في المال الذى لديك، وأشترى الأشياء التي تحتاجها حقاً دون إفراط.





حاول أن تخبر الشخص الذى تحبه بذلك، وخذ خطوة جادة نحوه حتى يعلم أنت تكن له مشاعر رومانسية، مع التحدث بكل المشاعر التي تشعر بها ولا تخفى شيء.





مارس رياضة اليوجا حتى تشعر بالسلام النفسى والهدوء، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة مع عدم نسيان شرب الماء.





لا تتردد فيما تريد قوله، وأخبر الجميع أن لديك رأى أخر مختلف، وأستشر في بعض أمورك أهل الثقة، حتى تحصل على خبرات متراكمة تنفعك في حياتك.



