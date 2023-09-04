وصفات طبيعية للتخلص من التصبغات فى البشرة.. من العرقسوس للحليب
التاريخ
9/4/2023 10:19:00 AM
(MENAFN- Youm7) لا يتوقف وجود التصبغات على نوع البشرة، لكنها مشكلة تواجه كل أنواع البشرة، فقد نلاحظ أن عددًا كبيرًا من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من التصبغات، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze
يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة التصبغات من البشرة .
وصفة خل التفاح لعلاج تصبغات البشرة
يحتوي خل التفا على مركبات وفوائد صحية مختلفة في إدارة التصبغات وحل مشاكل البشرة كيفية التحضير:
اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح والماء في وعاء
ثم اغمسي قطعة من القطن في الخليط،
ثم ضعيها على المنطقة المصابة
ثم اتركيها لمدة 3 دقائق
ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر كرري هذه وصفة جل الصبار لعلاج تصبغات البشرة
الخطوات مرتين يوميا
يعرف الصبار بفوائده العدية للشعر والبشرة ، ويحتوي على عناصر جديدة تفتح البشرة طريقة التحضير
حضري وعاء مناسب وضعي فيه ملعقتين من جل الصبار الطازج وملعقة صغيرة من العسل ثم اخلطيهم
بشكل جيد
وصفة
ثم اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق ثم
يغسل بالماء الفاتر
الشاي الأخضر
يعرف الشاي الأخضر بقدرته الهائلة على إزالة التصبغات طريقة التحضير
انقعي كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن
ثم انتظري حتى يبرد
وصفة الليمون لعلاج تصبغات البشرة
ثم قومي بفرك كيس الشاي على المنطقة المصابة في البشرة بشكل لطيف
الليمون من المكونات التي تدخل في طريقة التحضير
وصفات التفتيح التي تساعد على تفتيح وإزالة حروق وتصبغات البشرة
اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون المخفف مع ملعقة صغيرة من العسل
ثم ضعي الخليط على المنطقة البشرة وانتظري لمدة 15 دقيقة
ثم اغسليه بالماء الفاتر وصفة
البصل الأحمر طريقة تحضير
افركي شريحة من البصل الأحمر على المنطقة المصابة وصفة
ثم اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه
العرق سوس
وصفة الحليب كيفية التحضير
قومي بغلي 4-5 جذور عرق السوس في الماء،
ثم اتركي السائل يبرد، ثم قومي بتصفيته في زجاجة رذاذ ، ثم ضعيه كرذاذ مرتين يوميًا
ضعي الحليب الطازج باستخدام قطعة قطن على البشرة
ثم انتظري لكي يجف ، وقومي بشطف الوجه
خل تفاح
عسل وليمون
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