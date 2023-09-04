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وصفات طبيعية للتخلص من التصبغات فى البشرة.. من العرقسوس للحليب

9/4/2023 10:19:00 AM
(MENAFN- Youm7) لا يتوقف وجود التصبغات على نوع البشرة، لكنها مشكلة تواجه كل أنواع البشرة، فقد نلاحظ أن عددًا كبيرًا من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من التصبغات، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze
يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة التصبغات من البشرة .

وصفة خل التفاح لعلاج تصبغات البشرة

يحتوي خل التفا على مركبات وفوائد صحية مختلفة في إدارة التصبغات وحل مشاكل البشرة

كيفية التحضير:

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح والماء في وعاء

ثم اغمسي قطعة من القطن في الخليط،
ثم ضعيها على المنطقة المصابة

ثم اتركيها لمدة 3 دقائق

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر كرري هذه
الخطوات مرتين يوميا

وصفة جل الصبار لعلاج تصبغات البشرة

يعرف الصبار بفوائده العدية للشعر والبشرة ، ويحتوي على عناصر جديدة تفتح البشرة

طريقة التحضير


حضري وعاء مناسب وضعي فيه ملعقتين من جل الصبار الطازج وملعقة صغيرة من العسل ثم اخلطيهم
بشكل جيد


ثم اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق ثم
يغسل بالماء الفاتر

وصفة
الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بقدرته الهائلة على إزالة التصبغات

طريقة التحضير


انقعي كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن
ثم انتظري حتى يبرد


ثم قومي بفرك كيس الشاي على المنطقة المصابة في البشرة بشكل لطيف

وصفة الليمون لعلاج تصبغات البشرة

الليمون من المكونات التي تدخل في
وصفات التفتيح التي تساعد على تفتيح وإزالة حروق وتصبغات البشرة

طريقة التحضير

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون المخفف مع ملعقة صغيرة من العسل
ثم ضعي الخليط على المنطقة البشرة وانتظري لمدة 15 دقيقة

ثم اغسليه بالماء الفاتر

وصفة
البصل الأحمر طريقة تحضير

افركي شريحة من البصل الأحمر على المنطقة المصابة
ثم اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه

وصفة
العرق سوس


قومي بغلي 4-5 جذور عرق السوس في الماء،
ثم اتركي السائل يبرد، ثم قومي بتصفيته في زجاجة رذاذ ، ثم ضعيه كرذاذ مرتين يوميًا

وصفة الحليب كيفية التحضير

ضعي الحليب الطازج باستخدام قطعة قطن على البشرة

ثم انتظري لكي يجف ، وقومي بشطف الوجه


خل تفاح
عسل وليمون



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