يحتوي خل التفا على مركبات وفوائد صحية مختلفة في إدارة التصبغات وحل مشاكل البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح والماء في وعاء

ثم اغمسي قطعة من القطن في الخليط،

ثم ضعيها على المنطقة المصابة

ثم اتركيها لمدة 3 دقائق

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر كرري هذه

الخطوات مرتين يوميا

يعرف الصبار بفوائده العدية للشعر والبشرة ، ويحتوي على عناصر جديدة تفتح البشرة



حضري وعاء مناسب وضعي فيه ملعقتين من جل الصبار الطازج وملعقة صغيرة من العسل ثم اخلطيهم

بشكل جيد



ثم اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق ثم

يغسل بالماء الفاتر

يعرف الشاي الأخضر بقدرته الهائلة على إزالة التصبغات



انقعي كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن

ثم انتظري حتى يبرد



ثم قومي بفرك كيس الشاي على المنطقة المصابة في البشرة بشكل لطيف

الليمون من المكونات التي تدخل في

وصفات التفتيح التي تساعد على تفتيح وإزالة حروق وتصبغات البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون المخفف مع ملعقة صغيرة من العسل

ثم ضعي الخليط على المنطقة البشرة وانتظري لمدة 15 دقيقة

ثم اغسليه بالماء الفاتر

افركي شريحة من البصل الأحمر على المنطقة المصابة

ثم اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه



قومي بغلي 4-5 جذور عرق السوس في الماء،

ثم اتركي السائل يبرد، ثم قومي بتصفيته في زجاجة رذاذ ، ثم ضعيه كرذاذ مرتين يوميًا

ضعي الحليب الطازج باستخدام قطعة قطن على البشرة

ثم انتظري لكي يجف ، وقومي بشطف الوجه



