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6 أسرار للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب

9/4/2023 10:18:59 AM
(MENAFN- Youm7) كل فتاة تحلم ببشرة ناعمة ومشرقة، خالية من العيوب، ومن المعروف أن المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، تؤثر بشكل سلبى على البشرة ، خاصة عندما تحتوى على مواد كيماوية، ولهذا تحتاج كل فتاة لبعض النصائح للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة ، لوجه جذاب وملفت للأنظار، ولمعرفة تلك النصائح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "bebeautiful".


العناية بالبشرة

الغسول مرتين في اليوم:

إن غسل الوجه أمر ضرورى، للتخلص من أي شوائب وأوساخ، عن طريق غسل الوجه بغسول خاص بالوجه، في الصباح والمساء، ويزيل من على البشرة أي آثار تلوث، وقادر على معالجة العيوب وحب الشباب وبهتان البشرة، لتبدو نظيفة بشكل لا يصدق.


غسل البشرة

غسل الوجه بالماء البارد:

للتخلص من انتفاخ الوجه خاصة في الفترة الصباحية بعد الاستيقاظ، يفضل غسل الوجه بالماء المثلج، الذى يؤدى إلى توحيد لون البشرة، وجعلها منتعشة وخالية من التجاعيد ويقبض مسامها.

تدليك الوجه:

من المعروف أن التدليك يزيل ويخفف من التوتر، ويحفز من إنتاج الكولاجين من على البشرة ويشد الجلد، ويرفع عضلات الوجه، ويعتبر علاج فعال مضاد للشيخوخة ويمنح توهج وإشراق، ويزيد من تدفق الدم والأكسجين اللازم للحصول على الشفاء.


تدليك البشرة

شرب الماء:

يجب شرب الماء بكثرة لترطيب الجلد، حتى لا تبدو البشرة جافة ومشدودة، وعندما يكون الجلد يصبح عرضة للتجاعيد، والماء يتم فقده من الجسم ولهذا يجب تعويض الجسم عن طريق شرب بترين إلى ثلاثة من الماء بشكل يومى، ومن المعروف أن الماء يطرد أي سموم من الجسم، مما يسعد على تقليل البثور وعملية تأخير الشيخوخة.


وضع واق من الشمس:

يجب وضع واقى الشمس على البشرة كل يوم، لحماية الجلد من أي تأثير، لأن واقى لاشمس يحمى البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة للبشرة، ويمنع التجاعيد مع الحرص على إستخدام واقى شمس خفيف، ويكون مقاوم للعرق والماء.


الحصول على قسط من النوم كاف:

النوم يعيد توازن ترطيب الجسم ويحافظ على صحة البشرة، ويعزز من تدفق الدم إلى الجلد أثناء قترة النوم مما يجعل البشرة عند الأستيقاظ مشرقة ومتوهجة، مع التخلص من التجاعيد والخطوط وأكياس العين، أما عند عدم الحصول على النوم الكافى، تكون البشرة باهتة وشاحبة.



واقى الشمس



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