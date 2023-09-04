6 أسرار للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب

6 أسرار للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب
التاريخ
9/4/2023 10:18:59 AM
(MENAFN- Youm7) كل فتاة تحلم ببشرة ناعمة ومشرقة، خالية من العيوب، ومن المعروف أن المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، تؤثر بشكل سلبى على البشرة ، خاصة عندما تحتوى على مواد كيماوية، ولهذا تحتاج كل فتاة لبعض النصائح للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة ، لوجه جذاب وملفت للأنظار، ولمعرفة تلك النصائح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "bebeautiful".
الغسول مرتين في اليوم:
العناية بالبشرة
إن غسل الوجه أمر ضرورى، للتخلص من أي شوائب وأوساخ، عن طريق غسل الوجه بغسول خاص بالوجه، في الصباح والمساء، ويزيل من على البشرة أي آثار تلوث، وقادر على معالجة العيوب وحب الشباب وبهتان البشرة، لتبدو نظيفة بشكل لا يصدق.
غسل الوجه بالماء البارد:
غسل البشرة
للتخلص من انتفاخ الوجه خاصة في الفترة الصباحية بعد الاستيقاظ، يفضل غسل الوجه بالماء المثلج، الذى يؤدى إلى توحيد لون البشرة، وجعلها منتعشة وخالية من التجاعيد ويقبض مسامها. تدليك الوجه:
من المعروف أن التدليك يزيل ويخفف من التوتر، ويحفز من إنتاج الكولاجين من على البشرة ويشد الجلد، ويرفع عضلات الوجه، ويعتبر علاج فعال مضاد للشيخوخة ويمنح توهج وإشراق، ويزيد من تدفق الدم والأكسجين اللازم للحصول على الشفاء.
شرب الماء:
تدليك البشرة
يجب شرب الماء بكثرة لترطيب الجلد، حتى لا تبدو البشرة جافة ومشدودة، وعندما يكون الجلد يصبح عرضة للتجاعيد، والماء يتم فقده من الجسم ولهذا يجب تعويض الجسم عن طريق شرب بترين إلى ثلاثة من الماء بشكل يومى، ومن المعروف أن الماء يطرد أي سموم من الجسم، مما يسعد على تقليل البثور وعملية تأخير الشيخوخة.
وضع واق من الشمس:
يجب وضع واقى الشمس على البشرة كل يوم، لحماية الجلد من أي تأثير، لأن واقى لاشمس يحمى البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة للبشرة، ويمنع التجاعيد مع الحرص على إستخدام واقى شمس خفيف، ويكون مقاوم للعرق والماء.
الحصول على قسط من النوم كاف:
النوم يعيد توازن ترطيب الجسم ويحافظ على صحة البشرة، ويعزز من تدفق الدم إلى الجلد أثناء قترة النوم مما يجعل البشرة عند الأستيقاظ مشرقة ومتوهجة، مع التخلص من التجاعيد والخطوط وأكياس العين، أما عند عدم الحصول على النوم الكافى، تكون البشرة باهتة وشاحبة.
واقى الشمس
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