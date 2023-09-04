6 أسرار للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب



العناية بالبشرة

إن غسل الوجه أمر ضرورى، للتخلص من أي شوائب وأوساخ، عن طريق غسل الوجه بغسول خاص بالوجه، في الصباح والمساء، ويزيل من على البشرة أي آثار تلوث، وقادر على معالجة العيوب وحب الشباب وبهتان البشرة، لتبدو نظيفة بشكل لا يصدق.



غسل البشرة

للتخلص من انتفاخ الوجه خاصة في الفترة الصباحية بعد الاستيقاظ، يفضل غسل الوجه بالماء المثلج، الذى يؤدى إلى توحيد لون البشرة، وجعلها منتعشة وخالية من التجاعيد ويقبض مسامها.

من المعروف أن التدليك يزيل ويخفف من التوتر، ويحفز من إنتاج الكولاجين من على البشرة ويشد الجلد، ويرفع عضلات الوجه، ويعتبر علاج فعال مضاد للشيخوخة ويمنح توهج وإشراق، ويزيد من تدفق الدم والأكسجين اللازم للحصول على الشفاء.



تدليك البشرة

يجب شرب الماء بكثرة لترطيب الجلد، حتى لا تبدو البشرة جافة ومشدودة، وعندما يكون الجلد يصبح عرضة للتجاعيد، والماء يتم فقده من الجسم ولهذا يجب تعويض الجسم عن طريق شرب بترين إلى ثلاثة من الماء بشكل يومى، ومن المعروف أن الماء يطرد أي سموم من الجسم، مما يسعد على تقليل البثور وعملية تأخير الشيخوخة.





يجب وضع واقى الشمس على البشرة كل يوم، لحماية الجلد من أي تأثير، لأن واقى لاشمس يحمى البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة للبشرة، ويمنع التجاعيد مع الحرص على إستخدام واقى شمس خفيف، ويكون مقاوم للعرق والماء.





النوم يعيد توازن ترطيب الجسم ويحافظ على صحة البشرة، ويعزز من تدفق الدم إلى الجلد أثناء قترة النوم مما يجعل البشرة عند الأستيقاظ مشرقة ومتوهجة، مع التخلص من التجاعيد والخطوط وأكياس العين، أما عند عدم الحصول على النوم الكافى، تكون البشرة باهتة وشاحبة.



