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اعرفى فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر

9/4/2023 10:18:59 AM
(MENAFN- Youm7) الزنجبيل هو نبات عشبي يُستخدم عادة في الطهي والعلاج العشبي. ويحتوي الزنجبيل على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة التي تتمتع بفوائد صحية مذهلة، كما يتمتع بفوائد تجميلية للبشرة والشعر، وفي السطور التالية نتعرف أكثر على استخدامات الزنجبيل في المنزل لتحسين بشرتك وشعرك كما ذكره موقع "بولد سكاي الهندي".


موازنة لون البشرة

يعتبر الزنجبيل مثاليًا لتفتيح الندبات بسبب مكونه النشط، وهو مضاد الأكسدة جينجيرول، الذي لا يحارب الجذور الحرة الضارة بالجلد فحسب، بل يعزز أيضًا لون البشرة الناعم والموحد. قم بخلط بعض الزنجبيل المطحون مع عصير الليمون لاستكمال فوائده. فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، والذي يمكن أن يساعد في شفاء الندبات مع نفخ الجلد وتقليل آثار أضرار أشعة الشمس
ضعي الخليط على البقع الداكنة فقط واتركيه حتى يجف قبل شطفه.


الجنزبيل والليمون



مضاد لحب الشباب

يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للجراثيم ويمكنه قتل البكتيريا الموجودة على سطح الجلد بشكل فعال. عندما يتم دمجها مع العسل، وهو مكون طبيعي آخر مضاد للبكتيريا والفطريات، يثبت أنه فريق قوي لمكافحة حب الشباب. الجمع بين عصير الزنجبيل والعسل معا وتطبيق الخليط على الجلد. اتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم اشطفيه.


الجنزبيل والعسل
مقشر لطيف للبشرة الباهتة

مزيج عصير الزنجبيل والزبادي يصنع قناع تقشير طبيعي رائع. يعمل الزنجبيل على تحسين مرونة الجلد وتوحيد لون البشرة، مما يساعد أيضًا على تحسين نسيج البشرة . وعوامل التقشير الطبيعية "حمض اللاكتيك" الموجودة في الزبادي تقشر البشرة بلطف وتسرع معدل دوران الخلايا. ضعي مزيجًا من عصير الزنجبيل والزبادي على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه لتكشف عن بشرة مشرقة.



أما فوائده للشعر فهى كالتالى : علاج تساقط الشعر وجفافه

يحتوي الزنجبيل على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد في تقوية الشعر، ومن المعروف أيضًا أنه يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو أمر ضروري لتحفيز نمو الشعر. وفي الوقت نفسه، يحتوي الصبار على إنزيمات بروتينية تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس، وتعمل كبلسم جيد للشعر. ضعي بضع قطع من الصبار وبعض عصير الزنجبيل في الخلاط، واخلطيها حتى تصبح ناعمة. ضعي هذا الخليط على جذورك وأطوالك لمدة ساعة قبل شطفه.


الزنجبيل والصبار



كمقشر مضاد للقشرة لفروة رأس أكثر صحة

خصائص الزنجبيل المطهرة تجعله مكونًا رائعًا لمعالجة القشرة، بينما تساعد صودا الخبز على إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد السائبة التي يمكن أن تسبب القشرة في المقام الأول. يُمزج الزنجبيل المبشور مع صودا الخبز والزيت جوز الهند أو الخروع لتكوين مقشر. قومي بتدليك هذا
الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله.


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