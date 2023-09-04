اعرفى فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر





يعتبر الزنجبيل مثاليًا لتفتيح الندبات بسبب مكونه النشط، وهو مضاد الأكسدة جينجيرول، الذي لا يحارب الجذور الحرة الضارة بالجلد فحسب، بل يعزز أيضًا لون البشرة الناعم والموحد. قم بخلط بعض الزنجبيل المطحون مع عصير الليمون لاستكمال فوائده. فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، والذي يمكن أن يساعد في شفاء الندبات مع نفخ الجلد وتقليل آثار أضرار أشعة الشمس

ضعي الخليط على البقع الداكنة فقط واتركيه حتى يجف قبل شطفه.









يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للجراثيم ويمكنه قتل البكتيريا الموجودة على سطح الجلد بشكل فعال. عندما يتم دمجها مع العسل، وهو مكون طبيعي آخر مضاد للبكتيريا والفطريات، يثبت أنه فريق قوي لمكافحة حب الشباب. الجمع بين عصير الزنجبيل والعسل معا وتطبيق الخليط على الجلد. اتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم اشطفيه.

مزيج عصير الزنجبيل والزبادي يصنع قناع تقشير طبيعي رائع. يعمل الزنجبيل على تحسين مرونة الجلد وتوحيد لون البشرة، مما يساعد أيضًا على تحسين نسيج البشرة . وعوامل التقشير الطبيعية "حمض اللاكتيك" الموجودة في الزبادي تقشر البشرة بلطف وتسرع معدل دوران الخلايا. ضعي مزيجًا من عصير الزنجبيل والزبادي على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه لتكشف عن بشرة مشرقة.





يحتوي الزنجبيل على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد في تقوية الشعر، ومن المعروف أيضًا أنه يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو أمر ضروري لتحفيز نمو الشعر. وفي الوقت نفسه، يحتوي الصبار على إنزيمات بروتينية تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس، وتعمل كبلسم جيد للشعر. ضعي بضع قطع من الصبار وبعض عصير الزنجبيل في الخلاط، واخلطيها حتى تصبح ناعمة. ضعي هذا الخليط على جذورك وأطوالك لمدة ساعة قبل شطفه.









خصائص الزنجبيل المطهرة تجعله مكونًا رائعًا لمعالجة القشرة، بينما تساعد صودا الخبز على إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد السائبة التي يمكن أن تسبب القشرة في المقام الأول. يُمزج الزنجبيل المبشور مع صودا الخبز والزيت جوز الهند أو الخروع لتكوين مقشر. قومي بتدليك هذا

الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله.