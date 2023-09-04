اعرفى فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر

اعرفى فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر
التاريخ
9/4/2023 10:18:59 AM
(MENAFN- Youm7) الزنجبيل هو نبات عشبي يُستخدم عادة في الطهي والعلاج العشبي. ويحتوي الزنجبيل على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة التي تتمتع بفوائد صحية مذهلة، كما يتمتع بفوائد تجميلية للبشرة والشعر، وفي السطور التالية نتعرف أكثر على استخدامات الزنجبيل في المنزل لتحسين بشرتك وشعرك كما ذكره موقع "بولد سكاي الهندي".
موازنة لون البشرة
يعتبر الزنجبيل مثاليًا لتفتيح الندبات بسبب مكونه النشط، وهو مضاد الأكسدة جينجيرول، الذي لا يحارب الجذور الحرة الضارة بالجلد فحسب، بل يعزز أيضًا لون البشرة الناعم والموحد. قم بخلط بعض الزنجبيل المطحون مع عصير الليمون لاستكمال فوائده. فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، والذي يمكن أن يساعد في شفاء الندبات مع نفخ الجلد وتقليل آثار أضرار أشعة الشمس
ضعي الخليط على البقع الداكنة فقط واتركيه حتى يجف قبل شطفه.
الجنزبيل والليمون
مضاد لحب الشباب
يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للجراثيم ويمكنه قتل البكتيريا الموجودة على سطح الجلد بشكل فعال. عندما يتم دمجها مع العسل، وهو مكون طبيعي آخر مضاد للبكتيريا والفطريات، يثبت أنه فريق قوي لمكافحة حب الشباب. الجمع بين عصير الزنجبيل والعسل معا وتطبيق الخليط على الجلد. اتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم اشطفيه.
الجنزبيل والعسل
مقشر لطيف للبشرة الباهتة
مزيج عصير الزنجبيل والزبادي يصنع قناع تقشير طبيعي رائع. يعمل الزنجبيل على تحسين مرونة الجلد وتوحيد لون البشرة، مما يساعد أيضًا على تحسين نسيج البشرة . وعوامل التقشير الطبيعية "حمض اللاكتيك" الموجودة في الزبادي تقشر البشرة بلطف وتسرع معدل دوران الخلايا. ضعي مزيجًا من عصير الزنجبيل والزبادي على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه لتكشف عن بشرة مشرقة.
أما فوائده للشعر فهى كالتالى : علاج تساقط الشعر وجفافه
يحتوي الزنجبيل على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد في تقوية الشعر، ومن المعروف أيضًا أنه يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو أمر ضروري لتحفيز نمو الشعر. وفي الوقت نفسه، يحتوي الصبار على إنزيمات بروتينية تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس، وتعمل كبلسم جيد للشعر. ضعي بضع قطع من الصبار وبعض عصير الزنجبيل في الخلاط، واخلطيها حتى تصبح ناعمة. ضعي هذا الخليط على جذورك وأطوالك لمدة ساعة قبل شطفه.
الزنجبيل والصبار
كمقشر مضاد للقشرة لفروة رأس أكثر صحة
خصائص الزنجبيل المطهرة تجعله مكونًا رائعًا لمعالجة القشرة، بينما تساعد صودا الخبز على إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد السائبة التي يمكن أن تسبب القشرة في المقام الأول. يُمزج الزنجبيل المبشور مع صودا الخبز والزيت جوز الهند أو الخروع لتكوين مقشر. قومي بتدليك هذا
الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله.
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