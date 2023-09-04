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كل ما تريد معرفته عن مجلس المحافظين بالبنك الدولى ودورهم الوظيفى

9/4/2023 10:18:58 AM
(MENAFN- Youm7) تتألف مجالس المحافظين من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي، وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية، أو محافظ البنك المركزي بذلك البلد، أو أي مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، وتستمر مدة خدمة كل من المحافظين والمحافظين المناوبين خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيين كل منهم بحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى .
وأشار الموقع انه إذا كان البلد عضواً بالبنك، وعضواً أيضاً بمؤسسة التمويل الدولية أو المؤسسة الدولية للتنمية، يقوم المحافظ المُعين والمحافظ المناوب بحكم منصبهما حينئذ بدور المحافظ والمحافظ المناوب في مجلسي محافظي مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية.
ويمثل المحافظون والمحافظون المناوبون أيضاً بلدانهم في المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ما لم يُذكر خلاف ذلك، أما محافظو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمحافظون المناوبون، فيتم تعينهم على نحوٍ منفصل.
دور مجالس المحافظين



وفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجالس المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك، إلا أن مجالس المحافظين تفوض جميع صلاحياتها إلى المديرين التنفيذيين، عدا ما احتفظت به اتفاقية إنشاء البنك الدولي له ، وتتضمن هذه الصلاحيات:
الموافقة على دخول أعضاء جدد أو إيقاف عضويتهم. زيادة أو تخفيض رأس مال البنك المصرح به. تحديد أوجه توزيع صافي دخل البنك. البت في الاستئنافات المقدمة من المديرين التنفيذيين عن تفسير أحكام اتفاقية إنشاء البنك الدولي. اتخاذ ترتيبات شاملة رسمية للتعاون مع منظمات دولية أخرى. إيقاف عمليات البنك نهائياً. زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين. الموافقة على تعديلات اتفاقية الإنشاء.

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