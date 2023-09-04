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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أغسطس.. بلتون تتصدر بـ12.5 مليار جنيه

9/4/2023 10:18:58 AM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بحجم تداول بلغ 3.5 مليار ورقة، وبقيمة تداول 12.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 134.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 7 مليارات جنيه.



وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 267.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول 122.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.972 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 215 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.



وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.194 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 165.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.004 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 35.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 854.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 38.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 801.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 786 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.







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