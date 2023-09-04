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تعرف على المعايير الدولية للسلوك المسئول للشركات

9/4/2023 10:18:57 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر موقعها الإلكتروني شرحا حول المعايير الدولية للسلوك المسئول للشركات.
وذكرت الهيئة أن هناك ثلاث أدوات ونقاط مرجعية رئيسية للسلوك المسئول للشركات ومعايير معترف بها دوليًا، والتي تتمثل في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات، إعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتتوافق وتتكامل المعايير الدولية مع بعضها البعض وتُعد معايير غير مُلزمة للسلوك المسئول للشركات في سياق عالمي يتوافق مع القوانين المعمول بها. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية غير ملزمة بالنسبة للشركات، إلا أن الحكومات الملتزمة بها مسئولة عن ضمان تنفيذها ومراعاتها.

المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات



تحدد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان ممارسة أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بشكل يتلاءم مع السياسات الحكومية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها، وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في التنمية المستدامة. وتعتبر المبادئ التوجيهية جزءا من إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. وتنص على مبادئ ومعايير اختيارية تتعلق بالسلوك المسئول للشركات، وفقاً للقوانين المعمول بها والمعايير المُقرة دولياً.
وتحدد المبادئ التوجيهية مجموعة من التوصيات للشركات حول كيفية التصرف بمسئولية وتعزيز مساهمتها الإيجابية لتحقيق التقدم الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي والمساعدة في منع الآثار السلبية ومعالجتها، كما تشمل المعايير التوجيهية مخاطر الرئيسية بشأن الاستدامة بما في ذلك:
حقوق الإنسان، حقوق العمل، البيئة، نشر المعلومات، محاربة الفساد والرشوة، مصالح المستهلك، العلم والتكنولوجيا، المنافسة والنظام الضريبي.
كما توصي الشركات بإجراء العناية الواجبة من أجل تفادي الآثار الضــارة ومعالجتهــا والناتجة عن أنشطتها أو سلاسل التوريد الخاصة بها.
إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية:



تم مناقشة واعتماد إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية - إعلان المبادئ الثُلاثي- الصادر عن منظمة العمل الدولية من جانب الحكومات وأصحاب العمل والعمال عام 1977. وهو بمثابة الصكّ الوحيد الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي لحرية النقابات والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي.

مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان



تشكل المبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتّحدة بعنوان "الحماية والاحترام والانتصاف "معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بأنشطة الشركات. وتستند مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية إلى ثلاث ركائزأساسية وهي:

الحماية: واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان.

الاحترام: مسؤولية الشركات المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان.
الانتصاف: إمكانية وصول المتضررين من الأثار السلبية للأعمال التجارية إلى سُبُل الانتصاف.

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