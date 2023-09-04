اللواء ألكيس دوما، رجل غير معروف تقريبًا اليوم، لكن قصته مألوفة بشكل لافت للنظر لأن ابنه الروائى ألكسندر دوما استخدم مآثره الكبرى فى الحياة بوصفها مصدر إلهام لكلاسيكيات مثل: كونت مونت كريستو، والفرسان الثلاثة.

ولكن وراء مغامرات اللواء دوما المتهورة، اختبأ سر أكبر لا يصدق: كان ابن عبد أسود، ارتقى فى العالم الأبيض أكثر من أي رجل من عرقه في عصره.

ولد أليكس دوما فى سانت دومينجو، هايتى الآن، وشق طريقه إلى باريس حتى ترقى إلى قيادة الجيوش في ذروة الثورة الفرنسية، حتى التقى عدوا عنيدا لم يستطع هزيمته.

الكونت الأسود قصة مغامرة مثيرة، واستحضار خصب لفرنسا في القرن الثامن عشر، ونافذة على أول مجتمع متعدد الأعراق في العالم الحديث.

وصفت مجلة "التايم" الكونت الأسود بأنها واحدة من تلك القصص الإنسانية المثالية عن القوة والشجاعة التى تلقي الضوء على اللحظة التاريخية ذلك ممكنا، لكنها أيضا قصة مفجعة عن روابط الحب الدائمة بين الأب والابن.

ووصف نيويورك تايمز ريفيو كتاب "الكونت الأسود" بأنه كتاب رائع وسيرة غنية بالخيال أشبه بتحقيق استقصائي بأسلوب سردي أقرب إلى الرواية.