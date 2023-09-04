ترجمة عربية لكتاب الكونت الأسود.. نافذة على أول مجتمع متعدد الأعراق
التاريخ
9/4/2023 10:18:57 AM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار كلمات للنشر، ترجمة عربية لكتاب السيرة "الكونت الأسود"، للكاتب والمؤرخ الأمريكي توم رايس، الفائز بـ جائزة البوليتزر ، ونقله إلى اللغة العربية المترجم الدكتور محمد نجيب.
اللواء ألكيس دوما، رجل غير معروف تقريبًا اليوم، لكن قصته مألوفة بشكل لافت للنظر لأن ابنه الروائى ألكسندر دوما استخدم مآثره الكبرى فى الحياة بوصفها مصدر إلهام لكلاسيكيات مثل: كونت مونت كريستو، والفرسان الثلاثة.
كتاب الكونت الأسود
ولكن وراء مغامرات اللواء دوما المتهورة، اختبأ سر أكبر لا يصدق: كان ابن عبد أسود، ارتقى فى العالم الأبيض أكثر من أي رجل من عرقه في عصره.
ولد أليكس دوما فى سانت دومينجو، هايتى الآن، وشق طريقه إلى باريس حتى ترقى إلى قيادة الجيوش في ذروة الثورة الفرنسية، حتى التقى عدوا عنيدا لم يستطع هزيمته.
الكونت الأسود قصة مغامرة مثيرة، واستحضار خصب لفرنسا في القرن الثامن عشر، ونافذة على أول مجتمع متعدد الأعراق في العالم الحديث.
وصفت مجلة "التايم" الكونت الأسود بأنها واحدة من تلك القصص الإنسانية المثالية عن القوة والشجاعة التى تلقي الضوء على اللحظة التاريخية ذلك ممكنا، لكنها أيضا قصة مفجعة عن روابط الحب الدائمة بين الأب والابن.
ووصف نيويورك تايمز ريفيو كتاب "الكونت الأسود" بأنه كتاب رائع وسيرة غنية بالخيال أشبه بتحقيق استقصائي بأسلوب سردي أقرب إلى الرواية.
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