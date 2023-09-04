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فعاليات اليوم.. تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير وحفل ياسين التهامي بالقلعة

9/4/2023 10:18:56 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



يقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ندوة تحت عنوان "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية" يشارك به الدكتور حمدي سليمان، الدكتور سامح شوقى، نشأت نجيب.



يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ندوة للباحث عبد الرحمن الطويل، تحت عنوان "أصوات القاهرة" بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، تقام الندوة في السابعة مساء بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.



تستضيف ورشة الزيتون في السابعة مساء، الكاتبة صفاء عبد المنعم لمناقشة مجموعتها القصصية "فنجان قهوة ب 7 جنيه"، يناقش المجموعة كل من الدكتورة فاطمة الصعيدي رئيس قسم اللغة العربية بآداب حلوان، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، والكاتبة سهى زكي، والكاتب مجدي نصار،الكاتب علي قطب،
فيما يدير الندوة الشاعر والناقد والمؤرخ شعبان يوسف.



يقام مساء اليوم حفلين متتاليين على مسرح المحكى بالقلعة، في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، في الثامنة يقدم المنشد أحمد العمري مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية، وفي العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.







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