فعاليات اليوم.. تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير وحفل ياسين التهامي بالقلعة
التاريخ
9/4/2023 10:18:56 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
يقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ندوة تحت عنوان "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية" يشارك به الدكتور حمدي سليمان، الدكتور سامح شوقى، نشأت نجيب.
يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ندوة للباحث عبد الرحمن الطويل، تحت عنوان "أصوات القاهرة" بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، تقام الندوة في السابعة مساء بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.
تستضيف ورشة الزيتون في السابعة مساء، الكاتبة صفاء عبد المنعم لمناقشة مجموعتها القصصية "فنجان قهوة ب 7 جنيه"، يناقش المجموعة كل من الدكتورة فاطمة الصعيدي رئيس قسم اللغة العربية بآداب حلوان، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، والكاتبة سهى زكي، والكاتب مجدي نصار،الكاتب علي قطب،
فيما يدير الندوة الشاعر والناقد والمؤرخ شعبان يوسف.
يقام مساء اليوم حفلين متتاليين على مسرح المحكى بالقلعة، في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، في الثامنة يقدم المنشد أحمد العمري مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية، وفي العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.
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