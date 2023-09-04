كانت أكاديمية نوبل السويدية قد أشادت بالكاتب الفرنسي جان ماري غوستاف لوكليزيو، وقالت فى حيثيات منحها له جائزة نوبل: كاتب القطيعة والمغامرة العاطفية والنشوة الروحية، وكذا مستكشف البشرية ما وراء الحضارة السائدة".

وبعد فوزه بجائزة نوبل للآداب، قال لوكليزيو: "إن المطالعة أهم وسيلة للاستمرار في مخاطبة العالم الحديث، فالأديب ليس بفيلسوف وإنما هو شخص يؤلف ويسئل".

تعد مؤلفات لوكليزيو رحلات متكررة في ذكرياته الشخصية، انطلاقا من جزر موريس منبع روايته الأولى "المحضر" الذي كتبه عن عمر الـ23 والذي نال بفضله جائزة رينودو سنة 1963، وكانت جزر موريس منبع كتاب آخر صدر في 1983 بعنوان "باحث الذهب".

وبدأ الأديب الفرنسي يجوب العالم منذ صغره، وبدأت رحلاته من نيجيريا والكاميرون حيث كان والده الإنجليزي الأصل يشتغل، ورحل خلال دراسته الى تايلاندا ونيو مكسيكو وأميركا الوسطى قبل أن يستكشف الصحراء والمكسيك مثلما كان يقوم به أرتور ريمبو من قبله.