Tuesday, 05 September 2023 03:12 GMT

ترجمة عربية لرواية أونيتشا لـ جان مارى جوستاف لوكليزيو الفائز بجائزة نوبل

9/4/2023 10:18:55 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، ضمن سلسلة إبداعات عالمية، ترجمة عربية لرواية "أونيتشا"، للكاتب الفرنسي الكبير جان ماري جوستاف لوكليزيو، الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2008، ونقلها إلى اللغة العربية عن الفرنسية المترجم سعيد بلمبخوت.

كانت أكاديمية نوبل السويدية قد أشادت بالكاتب الفرنسي جان ماري غوستاف لوكليزيو، وقالت فى حيثيات منحها له جائزة نوبل: كاتب القطيعة والمغامرة العاطفية والنشوة الروحية، وكذا مستكشف البشرية ما وراء الحضارة السائدة".


جان مارى جوستاف لوكليزيو الفائز بجائزة نوبل

وبعد فوزه بجائزة نوبل للآداب، قال لوكليزيو: "إن المطالعة أهم وسيلة للاستمرار في مخاطبة العالم الحديث، فالأديب ليس بفيلسوف وإنما هو شخص يؤلف ويسئل".

تعد مؤلفات لوكليزيو رحلات متكررة في ذكرياته الشخصية، انطلاقا من جزر موريس منبع روايته الأولى "المحضر" الذي كتبه عن عمر الـ23 والذي نال بفضله جائزة رينودو سنة 1963، وكانت جزر موريس منبع كتاب آخر صدر في 1983 بعنوان "باحث الذهب".

وبدأ الأديب الفرنسي يجوب العالم منذ صغره، وبدأت رحلاته من نيجيريا والكاميرون حيث كان والده الإنجليزي الأصل يشتغل، ورحل خلال دراسته الى تايلاندا ونيو مكسيكو وأميركا الوسطى قبل أن يستكشف الصحراء والمكسيك مثلما كان يقوم به أرتور ريمبو من قبله.


MENAFN04092023000132011024ID1107004409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث