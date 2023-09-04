ترجمة عربية لرواية أونيتشا لـ جان مارى جوستاف لوكليزيو الفائز بجائزة نوبل
التاريخ
9/4/2023 10:18:55 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، ضمن سلسلة إبداعات عالمية، ترجمة عربية لرواية "أونيتشا"، للكاتب الفرنسي الكبير جان ماري جوستاف لوكليزيو، الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2008، ونقلها إلى اللغة العربية عن الفرنسية المترجم سعيد بلمبخوت.
كانت أكاديمية نوبل السويدية قد أشادت بالكاتب الفرنسي جان ماري غوستاف لوكليزيو، وقالت فى حيثيات منحها له جائزة نوبل: كاتب القطيعة والمغامرة العاطفية والنشوة الروحية، وكذا مستكشف البشرية ما وراء الحضارة السائدة".
جان مارى جوستاف لوكليزيو الفائز بجائزة نوبل
وبعد فوزه بجائزة نوبل للآداب، قال لوكليزيو: "إن المطالعة أهم وسيلة للاستمرار في مخاطبة العالم الحديث، فالأديب ليس بفيلسوف وإنما هو شخص يؤلف ويسئل".
تعد مؤلفات لوكليزيو رحلات متكررة في ذكرياته الشخصية، انطلاقا من جزر موريس منبع روايته الأولى "المحضر" الذي كتبه عن عمر الـ23 والذي نال بفضله جائزة رينودو سنة 1963، وكانت جزر موريس منبع كتاب آخر صدر في 1983 بعنوان "باحث الذهب".
وبدأ الأديب الفرنسي يجوب العالم منذ صغره، وبدأت رحلاته من نيجيريا والكاميرون حيث كان والده الإنجليزي الأصل يشتغل، ورحل خلال دراسته الى تايلاندا ونيو مكسيكو وأميركا الوسطى قبل أن يستكشف الصحراء والمكسيك مثلما كان يقوم به أرتور ريمبو من قبله.
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