3 نصائح للعثور على تذاكر طيران رخيصة عبر Google Flights

في Google Flights، يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية لبحثهم منخفضة أو نموذجية أو مرتفعة مقارنة بالمتوسطات السابقة لنفس المسار، وإذا كانت تواريخ سفرك مرنة، فإن النقر على الرسم البياني للسعر يتيح لك استكشاف اتجاهات الأسعار حسب الشهر أو الأسبوع، وفي هذا القسم، يمكنك أيضًا الاشتراك في تتبع الرحلات الجوية والأسعار.

إذا كنت تريد الانتظار للحصول على أسعار أقل قبل الحجز، فيمكن أن يساعدك تتبع الأسعار، وعند تمكين تتبع الأسعار، سيتم إعلامك إذا انخفضت أسعار الرحلات بشكل ملحوظ، ويمكنك إعداد تتبع لتواريخ محددة، مثل العطلات المدرسية لطفلك، أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة في أكتوبر.



ويمكن للمستخدمين البحث عن الصفقات باستخدام المرشحات عبر الفئات، وتشمل هذه: محطات التوقف، خطوط الطيران، الحقائب المسموح بها (حد الأمتعة)، الوقت من اليوم، المطارات المتصلة والمدة.



