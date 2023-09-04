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3 نصائح للعثور على تذاكر طيران رخيصة عبر Google Flights

9/4/2023 10:18:55 AM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تريد توفير المال على الرحلات الجوية في موسم العطلات المقبل، أو في أي وقت من السنة، فأحد أفضل النصائح هو التخطيط لذلك، وفي معظم الأوقات، من الأفضل أن تحجز في وقت مبكر، ولعل إحدى الأدوات التي يمكنك العثور عليها هي Google Flight .

وتوفر Google Flights مميزات لمساعدتك في العثور على "أفضل أسعار رحلات الطيران"، فعندما تبحث عن رحلات طيران، تقوم Google Flights تلقائيًا بفرز النتائج حسب "أفضل رحلات الطيران"، وهو ترتيب يعرض أفضل قيمة حسب السعر والطول والوقت من اليوم وعوامل أخرى، ولكن هناك أدوات أخرى يمكنك استخدامها للعثور على أفضل الأسعار. - استخدام الرسم البياني للسعر

في Google Flights، يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية لبحثهم منخفضة أو نموذجية أو مرتفعة مقارنة بالمتوسطات السابقة لنفس المسار، وإذا كانت تواريخ سفرك مرنة، فإن النقر على الرسم البياني للسعر يتيح لك استكشاف اتجاهات الأسعار حسب الشهر أو الأسبوع، وفي هذا القسم، يمكنك أيضًا الاشتراك في تتبع الرحلات الجوية والأسعار.

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تتبع الأسعار

إذا كنت تريد الانتظار للحصول على أسعار أقل قبل الحجز، فيمكن أن يساعدك تتبع الأسعار، وعند تمكين تتبع الأسعار، سيتم إعلامك إذا انخفضت أسعار الرحلات بشكل ملحوظ، ويمكنك إعداد تتبع لتواريخ محددة، مثل العطلات المدرسية لطفلك، أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة في أكتوبر.

أو، إذا كنت أكثر مرونة، يمكنك تشغيل تتبع الأسعار "أي تواريخ" لتلقي رسائل البريد الإلكتروني حول الصفقات في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ولتمكين هذه الميزة، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، وهناك أيضًا "شبكة التاريخ" التي تعرض الأسعار حسب التاريخ. - استخدم الفلاتر

ويمكن للمستخدمين البحث عن الصفقات باستخدام المرشحات عبر الفئات، وتشمل هذه: محطات التوقف، خطوط الطيران، الحقائب المسموح بها (حد الأمتعة)، الوقت من اليوم، المطارات المتصلة والمدة.



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