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انخفاض مبيعات الهواتف عالميًا خلال 2023.. وسط ارتفاع مستخدمي أيفون

9/4/2023 10:18:54 AM
(MENAFN- Youm7) لم يكن هذا أفضل الأوقات بالنسبة لسوق الهواتف الذكية العالمية، ففي الأرباع القليلة الماضية، انخفضت شحنات الهواتف تدريجيًا، فيما يتوقع تقرير جديد صادر عن IDC مزيدًا من الانخفاض في شحنات الهواتف الذكية العالمية في عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي في عام 2023 إلى 1.15 مليار وحدة، وهو أدنى حجم منذ عقد من الزمن، وفقًا لـ IDC.



لكن وفقًا لتقديرات IDC، من المتوقع أن تشهد شحنات iOS – موديلات iPhone المختلفة – نموًا بنسبة 1.1% في عام 2023 لتصل إلى أعلى حصة على الإطلاق بنسبة 19.9%، ولعل أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو المتوقع يعود إلى كون نظام التشغيل iOS أكثر مرونة في مواجهة التحديات الكلية من نظام التشغيل Android، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 6.0% هذا العام.



وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض جميع المناطق، فإن الصين وآسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) وأمريكا اللاتينية - مناطق التركيز لمعظم مشغلات أندرويد - سوف تساهم بشكل أكبر في الانخفاض مع انخفاض الشحنات بنسبة 3.6 في المائة و4.4 في المائة، و وأشار تقرير IDC إلى 6.2 في المائة على التوالي.



ومن المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بنسبة 3.8 في المائة و6.1 في المائة على التوالي، وفي حين أن عام 2023 قد لا يزال يرسم صورة قاتمة، تتوقع IDC أن يتعافى السوق في عام 2024 بنمو بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي يليه نمو بأرقام فردية منخفضة خلال الفترة المتبقية من التوقعات، مما يؤدي إلى نمو سنوي مركب مدته خمس سنوات، بمعدل نمو 1.7 في المائة.



وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في شركة IDC:“على الرغم من أن السوق سيعود بلا شك إلى النمو، إلا أن دورات التحديث الأطول تؤدي إلى تقليص معدل النمو على المدى الطويل، مما يمنع إجمالي السوق المتاح من الوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد.



وفي مثل هذه البيئة، من الأهمية بمكان بالنسبة للبائعين وضع استراتيجية لزيادة قيمتهم والتركيز على حوافز القنوات والعروض الترويجية لجذب المستهلكين وإعادتهم إلى الوطن من خلال توفير خيارات تمويل مرنة. ومع احتفاظ المستهلكين بأجهزتهم لفترة أطول، فإن الجانب المشرق هو أنهم على استعداد لدفع المزيد، الأمر الذي سيساعد بدوره على ارتفاع متوسط أسعار البيع للعام الرابع على التوالي في عام 2023.









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