ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، كان من المتوقع أن تعمل مركبة الهبوط والمركبة الجوالة لمهمة

Chandrayaan-3 ليوم قمري واحد فقط، أي ما يعادل 14 يومًا على الأرض، لكن يتم توجيه اللوحة الشمسية لاستقبال الضوء عند شروق الشمس التالي المتوقع في 22 سبتمبر 2023، ويتم الاحتفاظ بجهاز الاستقبال قيد التشغيل على أمل استمرار عملها.

ويعمل العلماء على تحليل البيانات من أجل بحث المركبة عن علامات على وجود مياه متجمدة على سطح القمر، ويمكن أن تساعد في مهام رواد الفضاء المستقبلية، كمصدر محتمل لمياه الشرب أو لصنع وقود الصواريخ، ولكن ما زالت النتائج لم تصدر بعد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة الفضاء إن المركبة القمرية أكدت وجود الكبريت واكتشفت عدة عناصر أخرى.

وأضافت أن أداة التحليل الطيفي المستحدث بالليزر الخاصة بالمركبة اكتشفت أيضًا الألومنيوم والحديد والكالسيوم والكروم والتيتانيوم والمنغنيز والأكسجين والسيليكون على السطح.

وقالت صحيفة إنديان إكسبريس إن الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن مهمة القمر الهندية ليست مصممة لتحمل درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من 120 درجة مئوية تحت الصفر (184 درجة فهرنهايت) أثناء الليل على القمر، وتمتد الليلة القمرية أيضًا لمدة تصل إلى 14 يومًا على الأرض.

وقال بالافا باجلا، وهو كاتب علمي ومؤلف مشارك لكتب عن استكشاف الفضاء في الهند، إن طاقة البطارية لدى المركبة الجوالة محدودة، مضيفًا أن البيانات عادت إلى الأرض وسيقوم العلماء الهنود بتحليلها كنظرة أولى ثم من قبل المجتمع العالمي

وأوضح باجلا إنه بحلول شروق الشمس على القمر، قد تستيقظ المركبة أو لا تستيقظ لأن الإلكترونيات تموت في درجات الحرارة الباردة هذه.

بدأت الهند نشاطها الفضائى منذ الستينيات، وأطلقت أقمارًا صناعية لنفسها ولدول أخرى، ونجحت في وضع واحد في مدار حول المريخ في عام 2014، وتخطط الهند لأول مهمة لها إلى محطة الفضاء الدولية في العام المقبل، بالتعاون مع الولايات المتحدة.