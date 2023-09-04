كما أنه بدلاً من إعطائك إجابة نصية بسيطة، سيزودك Bing Chat الآن بمزيد من المعلومات والخيارات لمساعدتك في التخطيط لرحلتك، سترى أيضًا طريقًا موصى به من خرائط Bing يوضح لك كأفضل طريقة للوصول إلى وجهتك، وفقا لما ذكره موقع

mspoweruser.

يعد استخدام الميزة الجديدة سهل للغاية، وكل ما عليك فعله هو نشر استعلام على Bing Chat يسأل عن الاتجاهات من مكان إلى آخر، على سبيل المثال، يمكنك كتابة "هل يمكنك إعطائي أفضل الاتجاهات من وسط مدينة ريدموند إلى مطار سيتاك؟" وسيستجيب Bing Chat.

على مدى السنوات القليلة الماضية، ركزت مايكروسوفت على تحسين نظام الخرائط الخاص بها من خلال التحديثات المختلفة، بما في ذلك الصور المحدثة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

ولعل Bing Chat ليس جيدًا فقط في إعطاء التوجيهات، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في العديد من الأشياء الأخرى، مثل العثور على المعلومات وإنشاء المحتوى وتعلم مهارات جديدة والاستمتاع.