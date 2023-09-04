عادة ما يكون المطبخ مكانًا في المنزل يحتوي على الكثير من المعدن، ويمكن أن تتداخل عناصر مثل الثلاجات والأفران وأجهزة الميكروويف مع سرعة Wi-Fi لديك، وربما تكون أجهزة الميكروويف هي السبب الأكبر لامتصاص السرعة في المطبخ، وذلك لأنها تصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا يمكن أن يتداخل مع إشارات جهاز التوجيه الخاص بك، انقل جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن هذه الأشياء أو أخرجه من المطبخ.

يجب إبقاء الماء بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi، ولهذا السبب، من الجيد عدم إبقاء جهازك في الحمام، ولا يقتصر الأمر على إتلاف جهاز التوجيه فحسب، بل قد تؤثر كميات كبيرة من الماء على سرعة Wi-Fi، حيث يمتص الماء بسهولة الإشعاع الذي يرسله جهاز التوجيه الخاص بك.

إنها فكرة سيئة أيضًا أن تضع جهاز توجيه Wi-Fi في الطابق السفلي، فهو يصدر إشارات تنتقل للأسفل حتى تتمكن من توقع سرعات أبطأ إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك أسفل الطوابق الرئيسية في منزلك.

إذا كانت لديك غرفة في المنزل مليئة بالفوضى أو القمامة، فتجنب وضع جهاز توجيه Wi-Fi هناك، فكلما قل عدد العوائق التي يواجهها جهاز التوجيه الخاص بك لإرسال الإشارات عبرها، كلما كان ذلك أفضل، وبدلاً من ذلك، حاول إبقاء جهازك في موقع مركزي بالمنزل، مرتفعًا وبعيدًا عن الأشياء المتداخلة.