لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد عادى ولا يُشكل خطورة

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامى سيد على: "الإصابات الحالية لا تقتصر على المتحور الجديد فقط، بل هناك إصابات بالإنفلونزا والفيروس المخلوي وأنواع أخرى من الفيروسات".

وتابعت: "التحورات تحدث لأي فيروس لأن هذا طبيعة أي فيروس"، لافتة إلى أن "التحور طريقة أي فيروس للحفاظ على وجودة".