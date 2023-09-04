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لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد عادى ولا يُشكل خطورة

9/4/2023 10:18:53 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يشكل خطورة على المواطنين، مضيفة: "المتحور الحالي لفيروس كورونا عادي، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة نسبيا في عدد الإصابات لكن لا توجد أي خطورة، وحتى الآن لم نر أي إصابات أو حالات شديدة".

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامى سيد على: "الإصابات الحالية لا تقتصر على المتحور الجديد فقط، بل هناك إصابات بالإنفلونزا والفيروس المخلوي وأنواع أخرى من الفيروسات".

وتابعت: "التحورات تحدث لأي فيروس لأن هذا طبيعة أي فيروس"، لافتة إلى أن "التحور طريقة أي فيروس للحفاظ على وجودة".


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