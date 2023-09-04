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العاهل الأردني يصدر قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

9/4/2023 10:18:53 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة .


وطبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد، فقد صدرت الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر لسنة 2023 ميلادية


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