العاهل الأردني يصدر قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
التاريخ
9/4/2023 10:18:53 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة .
وطبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد، فقد صدرت الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر لسنة 2023 ميلادية
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