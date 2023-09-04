

وقال الحسناوي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن "المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والأولية الطبية الثابتة والمتنقلة والهلال الأحمر والفرق الصحية التطوعية تواصل تقديم الخدمات الصحية للزائرين في كربلاء".



وأوضح أنه تم إجراء فحوصات للأشعة والرنين والفحوصات المختبرية وعمليات جراحية طارئة لأكثر من 60 ألف شخص خلال زيارة الأربعين.