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وزير الصحة العراقى: قدمنا الخدمات الصحية لـ 4.7 مليون زائر في كربلاء

9/4/2023 10:18:52 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد تقديم الخدمات الصحية لـ ملايين و753 ألف زائر، وذلك منذ انطلاق خطة الإسناد الصحي لزيارة الأربعين في كربلاء.


وقال الحسناوي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن "المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والأولية الطبية الثابتة والمتنقلة والهلال الأحمر والفرق الصحية التطوعية تواصل تقديم الخدمات الصحية للزائرين في كربلاء".


وأوضح أنه تم إجراء فحوصات للأشعة والرنين والفحوصات المختبرية وعمليات جراحية طارئة لأكثر من 60 ألف شخص خلال زيارة الأربعين.


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