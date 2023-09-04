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الجزائر.. إنقاذ رضيعة بقيت 4 ساعات تحت أنقاض عمارة

9/4/2023 10:18:52 AM
(MENAFN- Youm7) نجحت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، السبت، في إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار عمارة في ولاية عنابة بالشرق الجزائري. ووفق ما أعلنته الحماية المدنية، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر. يذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت كحصيلة أولية، السبت، إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل عمارة في ولاية عنابة. وأفاد بيان الحماية المدنية بأن الانفجار وقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من طابق أرضي+5. على المستوى المكان المسمى البوني وسط بلدية ودائرة البوني. ولا تزال العملية متواصلة لحد الساعة.




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