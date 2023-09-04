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رئيس قضايا الدولة ومحافظ الغربية يوقعان بروتوكول تعاون حول التحول الرقمي

9/4/2023 10:18:51 AM
(MENAFN- Youm7) زار صباح اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، محافظة الغربية، حيث استقبل والوفد المرافق له، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام المحافظة.



تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الهيئة والمحافظة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، حيث أشاد
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدور الهيئة البناء والفعال وقسمها القضائي بالمحافظة في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية.



ووقع الطرفان بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة حول التحول الرقمي وربط المحافظة بفروع الهيئة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضد المحافظة والأجهزة والوحدات التابعة لها.



كما وعد
الدكتور المحافظ بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة بالمحافظة لمواجهة تزايد عدد القضايا بالمحاكم، كما وعد أيضا بتخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة لإنشاء نادي لمستشاري الهيئة بالمحافظة.



وانتقل بعد ذلك المستشار رئيس الهيئة لزيارة فروع الهيئة الثلاث بمحافظة الغربية للاطمئنان على حسن سير العمل بفروع الهيئة، ومعرفة حاجة تلك الفروع والإعداد والتجهيز للعام القضائي الجديد.



الجدير بالذكر أنه رافق المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني خلال الزيارة كل من
المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشارة/ فاطمة العايدي رئيس قطاع وسط الدلتا أول.



والمستشار/ عبد الناصر أبو العزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثاني.


المستشارون نواب رئيس الهيئة رؤساء فروع الهيئة بمحافظة الغربية.

والمستشار/ خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

والمستشار/ محمد حسن الأمين العام.

والمستشار/ دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار/ وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.











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