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مستشفيات جامعة أسوان تبحث مع القنصل السودانى إرسال قوافل للسودان

9/4/2023 10:18:50 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل اليوم الأحد، الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات
جامعة أسوان ، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله، وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان.


ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتى ذلك فى إطار الدور الإستراتيجى والقومى والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الحرب، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى بأسوان.


من جهته، أشاد السفير السودانى بالدور الصحى والطبى لمستشفيات الجامعية بأسوان التى فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للإخوة النازحين من السودان الشقيق فى مختلف التخصصات.


وأكد فى "تصريحات صحفية" على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وقوية فى أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التى يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصرى فى الحد من التدخلات الإقليمية السلبية، وكان لاتجاه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى دورا دبلوماسيا فى احتواء الأزمة على الصعيد الدولى منذ نشوبها.


وأوضح الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن اللقاء تضمن بحث كيفية إرسال قوافل طبية فى مختلف التخصصات إلى دولة السودان الشقيق، حيث إن المستشفيات الجامعية قدمت العلاج لجميع المرضى السودانيين فى مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعى بأقسام العظام والباطنة والأطفال والعيون والجراحة العامة، وباقى الأقسام الطبية، وأن قسم الجراحة العامة أجرى العديد من العمليات الكبرى والدقيقة للحالات الحرجة التى لا تحتمل التأخير، موضحًا أن هذا دورنا تجاه الإخوة السودانيين فى ظل الأزمة التى يعيشها السودان الشقيق.


كما قام وفد من أعضاء مجلس النواب بزيارة المستشفى الجامعى، لمناقشة عدد من الموضوعات الصحية التى تهم المواطن الأسواني، وتقديم التهنئة للدكتور محمد صلاح لتوليه المسئولية.


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