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حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بمدينة الأمل

9/4/2023 10:18:48 AM
(MENAFN- Youm7) شنت الأجهزة التنفيذية فى حي شرق مدينة نصر ، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، والفريق العمل الميداني بحملة مكبرة لإزالة أعمال رفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات والتعديات ورفع كفاءة النظافة بشوارع مدينة الأمل وأسفل كوبري شينزو أبي.


يأتي ذلك في إطارتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعه لشوارع مدينة الأمل في مختلف المجالات، والاهتمام بإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق وازالة المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام والمناطق السكنية وتطوير ورفع كفاءة النظافة والإنارة بالشوارع كافة.

وفي ضوء ذلك قام أيضا اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والعميد هيثم منير، رئيس شرطه المرافق فريق عمل وحدة الرصد البيئي وشركة انفيروماستر للنظافة والمتابعة الميدانية في اعمال حمله مكبره اسفل كوبرى مدينة الامل تم فيها رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من مخلفات.



 حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات












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