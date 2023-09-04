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محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين

9/4/2023 10:18:48 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة الجيزة بدء تجهيز طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير بدأت برفع المخلفات والإشغالات والتوسعة تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.



وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ.





أعمال تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين



الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين



بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين












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