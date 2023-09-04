محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين

محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين
التاريخ
9/4/2023 10:18:48 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة الجيزة بدء تجهيز طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير بدأت برفع المخلفات والإشغالات والتوسعة تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ.
أعمال تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين
الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين
بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين
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