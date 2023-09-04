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أوكرانيا: إجمالي مساعدات الغرب يبلغ 100 مليار دولار معظمها من واشنطن

9/4/2023 10:18:47 AM
(MENAFN- Youm7) كشف وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تلقت نحو 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات من شركائها وحلفائها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وقال ريزنيكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "اليوم، إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات، فأعتقد أننا تلقينا بالفعل حوالي 100 مليار دولار أمريكي منذ بدء الصراع"، مشيرا إلى أن هذه الأموال جاءت في صورة أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية.


وأوضح ريزنيكوف:“من حيث القيمة، أعتقد أننا تلقينا ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأسلحة ووحدات المعدات العسكرية المختلفة والذخيرة والقذائف والطلقات"، لافتا إلى أن حوالي 60 مليار دولار من هذه المساعدات جاءت من الولايات المتحدة وحدها.


ونوه ريزنيكوف عن أن حصة الأسد من ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية، المنصوص عليها في ميزانية الدولة لأوكرانيا، يتم إنفاقها على الدعم المالي للجيش والتعويضات.


يذكر أن الجيش الأمريكي يخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ "أمرام" جو-جو المُعدلة لزيادة مداها، والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلومترًا، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، أمس السبت.


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